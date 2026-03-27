Fragment książki Jamesa Barra „Władcy pustyni. Jak Wielka Brytania rywalizowała ze Stanami Zjednoczonymi o dominację na Bliskim Wschodzie”, w przekładzie Jacka Sikory, która ukazała się nakładem wydawnictwa Prześwity, Warszawa 2026

Wilber i Darbyshire (Donald Wilber, agent CIA, Norman Darbyshire, agent MI6 – przyp. red.), opracowując operację „Ajax”, przyjęli trzy ważne za­łożenia: szach postąpi zgodnie z oczekiwaniami, pod warunkiem, że wywrze się nań dostateczną presję; Zahedi (gen. Fazlollah Zahedi, irański wojskowy, były minister spraw wewnętrznych – przyp. red.) przystąpi do działania, jeśli się dowie, że ma poparcie szacha; armia poprze raczej szacha niż Mosadeka. Krótko mó­wiąc, wszystko opierało się na postawie człowieka, o którym wiedziano, że jest kompletnie niewiarygodny.