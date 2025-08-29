Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Gość „Plusa Minusa” poleca. Jacek Kopciński: Proza wożona pod siodłem

Opowiadania Thomasa Wolffa wydają się nieskomplikowane, ale to tylko pozory. Przecież ich bohaterowie namiętnie zmyślają i fantazjują!

Publikacja: 29.08.2025 16:10

Gość „Plusa Minusa” poleca. Jacek Kopciński: Proza wożona pod siodłem

Foto: Kinga Karpati

Jacek Kopciński

Wakacje to czas przewodników, które zazwyczaj brzmią tak, jakby napisała je sztuczna inteligencja. Inaczej „Podkarpackie do zobaczenia” Karoliny Miller i Piotra Andruszki. Jest to książka naznaczona prawdziwą obecnością dwojga wrażliwców, którzy z różnych zakątków Roztocza czy Bieszczad wysyłają gęsto zapisane pocztówki.

W osobistym „Top 5” Karoliny Miller wygrywają cerkwie łemkowskie Beskidu Niskiego. W moim także, ale okazji do ich zwiedzenia jest niewiele. Zamknięte na głucho, otwierają się tylko w niedzielny poranek. Na szczęście bardzo kompetentnie opisał je Jarosław Giemza w pięknym albumie „Cerkwie i ikony Łemkowszczyny”, na który trafiłem ostatnio w Lutowiskach.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Bałtyk”, reż. Iga Lis, dystr. So FILMS
Plus Minus
„Bałtyk”: Czy warto było
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
„Lucky Jack”, wyd. Muduko
Plus Minus
„Lucky Jack”: Trzy cytryny, cztery wiśnie
„Lekarz w Himalajach”, Lech Korniszewski, Wydawnictwo Stapis
Plus Minus
„Lekarz w Himalajach”: Góry i medycyna
„Obcy: Ziemia”, twórca: Noah Hawley, dystr. Disney+
Plus Minus
„Obcy: Ziemia”: Satyra na kulturę start-upów
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
„Trzy miłości”, reż. Łukasz Grzegorzek, dystr. Gutek Film
Plus Minus
„Trzy miłości”: Pewnego razu w Mielnie
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie