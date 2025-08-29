Gość „Plusa Minusa” poleca. Jacek Kopciński: Proza wożona pod siodłem

Wakacje to czas przewodników, które zazwyczaj brzmią tak, jakby napisała je sztuczna inteligencja. Inaczej „Podkarpackie do zobaczenia” Karoliny Miller i Piotra Andruszki. Jest to książka naznaczona prawdziwą obecnością dwojga wrażliwców, którzy z różnych zakątków Roztocza czy Bieszczad wysyłają gęsto zapisane pocztówki.

W osobistym „Top 5” Karoliny Miller wygrywają cerkwie łemkowskie Beskidu Niskiego. W moim także, ale okazji do ich zwiedzenia jest niewiele. Zamknięte na głucho, otwierają się tylko w niedzielny poranek. Na szczęście bardzo kompetentnie opisał je Jarosław Giemza w pięknym albumie „Cerkwie i ikony Łemkowszczyny”, na który trafiłem ostatnio w Lutowiskach.