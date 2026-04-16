Sztuczna inteligencja w handlu przestała być technologiczną ciekawostką – stała się głównym motorem sprzedaży. Potwierdzają to najnowsze dane EY: mimo mniejszej liczby wdrożeń niż w sektorze finansowym, który wiedzie prym na tym polu, handel najskuteczniej przekuwa AI na konkretne efekty. Aż dwie trzecie firm deklaruje, że sztuczna inteligencja przyniosła wzrost przychodów czy poprawę jakości usług. Tymczasem w bankach, mam wrażenie, AI wciąż tkwi na zapleczu – analizuje ryzyka i tropi nadużycia, zamiast zwiększać przychody. Oczywiście nie jest to kwestia nadmiernego konserwatyzmu, ale ogromnej odpowiedzialności i gorsetu przepisów, które krępują instytucje finansowe. W handlu AI ma przynieść szybkie zyski, w finansach – raczej zapobiegać stratom.

AI zamiast „wyczucia”

Skąd bierze się tak duża efektywność AI w handlu? Sztuczna inteligencja pozwala na rewolucyjne zmiany w kilku kluczowych miejscach. Pierwszym z nich jest logistyka. Algorytmy przewidują zapotrzebowanie na produkty, eliminując zamawianie „na wyczucie”. To moment, w którym handel przestaje reagować na popyt, a zaczyna go wyprzedzać. Jeśli algorytm przewiduje wzrost popytu w konkretnej lokalizacji, produkt rusza w drogę wcześniej, radykalnie skracając dostawę. Pozwala to uniknąć marnotrawstwa i kosztów magazynowania, a potem pozbycia się np. niesprzedanej żywności.

Kolejnym elementem jest dynamiczne zarządzanie cenami – mechanizm znany dotąd głównie z linii lotniczych, irytujący dla klientów, ale piekielnie zyskowny. Dzięki AI cena przestaje być stałym elementem na metce. Systemy analizują w czasie rzeczywistym ofertę konkurencji, poziom zapasów oraz aktualny popyt. Pozwala to elastycznie dostosowywać marżę tak, aby maksymalizować zysk, co minimalizuje ryzyko utraty klienta. To całkowicie zmienia zasady gry.

Klient w centrum rewolucji

Ale prawdziwa rewolucja nie dotyczy kosztów i cen, lecz samego klienta. Dzięki AI każdy otrzymuje propozycje dopasowane do preferencji, historii zakupów, a nawet kontekstu – pogody czy pory dnia. Sklep staje się jednocześnie inteligentnym asystentem, który przewiduje potrzeby konsumentów. W tym modelu tradycyjna wyszukiwarka staje się zbędna, a jej miejsce zajmują zakupy głosowe oraz wyszukiwanie obrazem, gdzie zdjęcie butów zrobione na ulicy wystarczy, by system natychmiast odnalazł je w ofercie.

Kto może być kolejny w wyścigu o zyskowne wykorzystanie AI? Mój typ to energetyka, która przechodzi od „przesyłania prądu” do „inteligentnego zarządzania” szybko rosnącą siecią milionów producentów prądu, magazynów i urządzeń.

W przypadku handlu warto zwrócić uwagę na ciekawy paradoks: chłodna, matematyczna technologia pozwala handlowi wrócić do modelu osobistych relacji, jakie niegdyś łączyły klientów z lokalnymi sprzedawcami. Różnica polega na tym, że dawny sklepikarz znał imiona i potrzeby kilkudziesięciu swoich klientów, natomiast AI potrafi rozumieć i przewidywać potrzeby milionów ludzi jednocześnie, często nawet lepiej niż oni sami.