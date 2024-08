W jaki sposób sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy? W centrach usług biznesowych już to wiedzą

Jednak kluczem do efektywnego wykorzystania szansy rozwojowej tworzonej przez AI są ludzie. Już teraz zaczynają być widoczne nowe trendy na rynku pracy. Tam gdzie to jest możliwe, firmy czy instytucje stawiają na zrobotyzowaną automatyzację procesów z wykorzystaniem AI (np. centra usług biznesowych). Oznacza to z jednej strony konieczność zwolnienia części pracowników, których dotychczasowa praca zostanie zautomatyzowana, ale również zapotrzebowanie na innych, którzy będą umieli współpracować i nadzorować systemy AI.

Liczba ofert pracy związanych ze sztuczną inteligencją rośnie ponadtrzykrotnie szybciej niż inne ogłoszenia. Zastanawiam się, na ile myśl o trwającej rewolucji cyfrowej towarzyszy osobom odpowiedzialnym za edukację w Polsce. Być może dlatego, że moje córki już dawno skończyły szkoły, to bardziej zauważyłam medialny szum wokół lektur szkolnych, niż sposobu, w jaki dzieci i młodzież mają poznać nowoczesne technologie, matematykę, fizykę, języki obce.

Czy możliwe jest połączenie i skorelowanie programów nauczania różnych przedmiotów, tak by informatyka i nowoczesne technologie stały się częścią edukacji ogólnej? Nie musimy z każdego ucznia stworzyć programisty, a z każdego nauczyciela – informatyka. W kontekście błyskawicznego rozwoju AI ważne jest jednak, byśmy dali jednym i drugim podstawę do odnalezienia się w tym nowym, technologicznym świecie. To jest nasza szansa na to, by efektywnie i skutecznie wykorzystać szanse rozwojowe sztucznej inteligencji.