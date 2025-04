Własne mieszkanie przed trzydziestką? Jakie szanse na rynku nieruchomości ma pokolenie Z? Sprawdzają autorzy raportu Metrohouse i Credipass.

Reklama

Zdolność kredytowa młodych klientów

Generacja Z to osoby urodzone w latach 1995 – 2012. – Pokolenie to właśnie wchodzi na rynek pracy, a tym samym zaczyna myśleć o zakupie pierwszego mieszkania. W teorii – to idealny moment, by planować przeniesienie się do własnych czterech kątów – mówią autorzy raportu Metrohouse i Credipass. - W praktyce jednak młodzi zderzają się z realiami rynkowymi: ograniczoną zdolnością kredytową i wysokimi cenami nieruchomości.

Choć z danych raportu barometr Metrohouse i Credipass wynika, że nabywcy mieszkań poniżej 30 roku życia stanowią 24 proc. wszystkich kupujących, to właśnie ta grupa klientów ma najwięcej problemów z zakupem.

Jak wyliczają analitycy Credipass, zdolność kredytowa singla zarabiającego 4 tys. zł netto to 196–250 tys. zł, w zależności od banku i rodzaju oprocentowania. - Przy dochodach rzędu 6,5 tys. zł netto kwota ta rośnie, osiągając maksymalnie 475 tys. zł – podają autorzy raportu.