Kiedy w ostatniej fazie Konkursu została tylko trójka uczestników, przed którymi zostało ostatnie zadanie – zagrać z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza koncert Henryka Wieniawskiego – dla wszystkich było jasne, że o główny laur będą rywalizować ze sobą Bohdan Luts i tylko nieco młodsza od niego Junzhi Li. Półfinał pokazał, że nieco w tyle za nimi zostaje SooBeen Lee, a ostatni, czwartkowy występ wszystkich finalistów nic w tej hierarchii nie zmienił.

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Konkurs Wieniawskiego 2026 Bohdan Luts i przewodniczący jury Bartłomiej Nizioł Foto: Bartek Barczyk

Bohdan Luts w finałowym występie pokazał, że umie bawić się dźwiękiem

W czwartkowym występie Bohdan Luts jako jedyny wykonał II Koncert skrzypcowy d-moll Henryka Wieniawskiego, który uchodzi za nieco łatwiejszy technicznie, za to wymaga od solisty dojrzałości artystycznej. A Bohdan Luts, urodzony we Lwowie i studiujący obecnie w wiedeńskim Uniwersytecie Muzyki i Sztuk, jest mimo młodego wieku nad wyraz dojrzały. W finałowym występie pokazał nieprzeciętne walory: głębię wyrazu, kantylenową śpiewność, liryzm i jednocześnie umiejętność bawienia się dźwiękiem.

A przecież Bohdan Luts, jak sam przyznaje, ma niewielkie doświadczenie w występach z orkiestrą. W trzecim etapie koncert Andrzeja Panufnika zagrał po raz pierwszy publicznie. Ma za to na koncie liczne konkursowe laury, na czele z I nagrodą na bardzo prestiżowym Międzynarodowym Konkursie im. Long-Thibaud w Paryżu.

Junzhi Li Foto: Leszek Zadoń

19-letnia Junzhi Li w finale zagrała arcytrudny koncert

Jeszcze młodsza od Bohdana Lutsa jest 19-letnia Junzhi Li, która w finale zagrała arcytrudny Koncert fis-moll Henryka Wieniawskiego. Zinterpretowała go jednak ze wspaniałą lekkością, jakby ta muzyka sprawiała jej olbrzymią radość, a trudności techniczne w ogóle dla niej nie istniały. Ostatecznie Junzhi Li otrzymała drugą nagrodę i 30 tys. euro.

SooBeen Lee Foto: Leszek Zadoń

Ten sam Koncert fis-moll zagrała w czwartkowym finale 26-letnia SooBeen Lee. Ma 26 lat, od ubiegłego roku jest artystką rezydentką w Kaplicy Muzycznej Królowej Elżbiety w Belgii. Za zdobycie w Poznaniu trzeciej nagrody otrzyma 15 tys. euro.

Tytuł laureata tegorocznego Konkursu Wieniawskiego i nagrody po 5 tys. euro zdobyła również trójka uczestników, którzy zakończyli udział w półfinale: Jooha Choi, Anna Im i Meng Zou.

Podczas piątkowej gali w Auli UAM w Poznaniu i koncertu laureatów poznamy również zdobywców licznych nagród pozaregulaminowych i specjalnych. Ten koncert zostanie powtórzony w Poznaniu w sobotę, a w niedzielę w Filharmonii Narodowej w Warszawie.