TISZ w tradycji żydowskiej oznacza radosny czas spędzany przy wspólnym stole. To już piata edycja TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia, organizowanego przez POLIN. Tym razem festiwal ma znakomite dopełnienie w cieszącej się wielką popularnością wystawie czasowej „Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna” . Wystawa jest wielowątkowa opowieść o żydowskiej kulturze, historii, zwyczajach. Mówi o bogactwie tradycji i o kuchni współczesnej, uświadamiając, że kultura kulinarna także spaja społeczność, buduje wspólnotę i pamięć oraz poczucie tożsamości.

Podobnie TISZ Festiwal przedstawia współczesną odsłonę kulinarnej tradycji, co staje się punktem wyjścia do opowieści o żydowskich mieszkańcach Polski dzisiaj i w przeszłości.

Magdalena Maślak, inicjatorka i koordynatorka festiwalu wyjaśnia jego tytułowe hasło „Wędrówka”: – Ostatni czas pokazał nam, że przeprowadzka nie zawsze wynika z naszych planów – często jest wymuszona nagłymi zmianami i sytuacją geopolityczną, a to, co z nami wędruje, to między innymi smaki wyniesione z domu. Podczas TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia przyjrzymy się temu, jak potrawy przemieszczają się razem z nami, jak zadomawiają się w nowym otoczeniu i czasem powracają do miejsca, skąd wyruszyły. Sprawdzimy, które potrawy zniknęły z naszych stołów, a które wracają, bogatsze o to, co się z nim stało podczas podróży po świecie.

Program trwającego do 16 października festiwalu jest niezwykle bogaty . Proponuje spacery z przewodnikiem po wystawie „Od kuchni”, zaprasza na warsztaty kulinarne. I na kolacje szabatową w piątek 14 września (godz. 19-22). W ten wyjątkowy, świąteczny wieczór szefowie kuchni przygotują w muzeum potrawy związane z szabatem i Świętem Szałasów, a także dania odzwierciedlające niezwykłą wędrówkę kuchni żydowskiej. Menu stworzył szef kuchni Bogdan Gałązka wraz z zespołem bistro „Warsze”. Kolacji towarzyszyć będzie degustacja win oraz komentarz dotyczący symboliki i historii potraw.

W sobotę można miedzy innymi dołączyć do spaceru po Hali Mirowskiej śladami Batszewy Singer, matki pisarza noblisty Izaaka Bashevisa Singera. Spacer połączono z warsztatami kulinarnymi. Niedzielę także wypełniają spacery, wykłady, warsztaty, degustacje. Pełny program można znaleźć na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.