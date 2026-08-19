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„Rzecz w tym”: Zmiany w podatkach. „Donald Tusk nie miał wyjścia”

Rząd Donalda Tuska proponuje zmiany w podatkach, które – według rządu – mają przynieść ulgę 3,5 mln podatników. Czy nowa 24-procentowa stawka PIT dla części klasy średniej to rzeczywiście reforma, czy przede wszystkim polityczna odpowiedź na presję wyborców i opozycji? Bogusław Chrabota ocenia także szanse na podpisanie ustawy przez Karola Nawrockiego, analizuje jego rosnącą pozycję na prawicy i odpowiada na pytanie, czy prezydent może doprowadzić do zjednoczenia PiS, Konfederacji i innych ugrupowań przed wyborami w 2027 r.

