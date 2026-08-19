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„Rzecz w tym”: Zmiany w podatkach. „Donald Tusk nie miał wyjścia”

Rząd Donalda Tuska proponuje zmiany w podatkach, które – według rządu – mają przynieść ulgę 3,5 mln podatników. Czy nowa 24-procentowa stawka PIT dla części klasy średniej to rzeczywiście reforma, czy przede wszystkim polityczna odpowiedź na presję wyborców i opozycji? Bogusław Chrabota ocenia także szanse na podpisanie ustawy przez Karola Nawrockiego, analizuje jego rosnącą pozycję na prawicy i odpowiada na pytanie, czy prezydent może doprowadzić do zjednoczenia PiS, Konfederacji i innych ugrupowań przed wyborami w 2027 r.

Publikacja: 19.08.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Bogusław Chrabota

Proponowane przez rząd zmiany zakładają trzy progi podatkowe: 12, 24 i 32 proc. Nowa stawka ma objąć osoby zarabiające między 130 a 150 tys. zł rocznie. Zdaniem Bogusława Chraboty trudno jednak mówić w tym przypadku o „sprawiedliwości” (takiego określenia użył premier Donald Tusk). – Strasznie ciężko jest używać pojęcia sprawiedliwość, bo każdy inaczej to rozumie – komentuje publicysta „Rzeczpospolitej”.

Rząd Donalda Tuska pod presją

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