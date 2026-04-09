Jak informuje amerykański „Newsweek”, w Obserwatorium im. Very C. Rubin w Chile w ciągu około półtora miesiąca wykonano blisko milion obserwacji. W ten sposób udało się wykryć ponad 11 tysięcy nowych asteroid, w tym setki odległych, znajdujących się poza orbitą Neptuna oraz zarejestrować ponad 80 tysięcy obiektów, które były już wcześniej znane astronomii, ale później utracono je z pola widzenia.

Nowy zestaw danych został przekazany do Minor Planet Center. Pakiet stanowi największą pojedynczą partię odkrytych asteroid ogłoszoną w ciągu ostatniego roku.

33 nowe obiekty znajdują się blisko Ziemi odkryte przez astronomów z obserwatorium w Chile

Naukowcy zwracają szczególną uwagę na obiekty znajdujące się blisko Ziemi. 33 asteroidy mają orbity, które zbliżają je do sąsiedztwa orbitalnego naszej planety. Badacze podkreślają, że żaden z tych obiektów realnie nie zagraża Ziemi. Największy z nich ma około 500 metrów szerokości. Obiekty większe niż 140 metrów są uważnie monitorowane z uwagi na szkody, jakie mogłyby wywołać w razie zderzenia. Do tej pory udało się jednak rozpoznać tylko część asteroid tej wielkości.

Asteroidy to niewielkie, skaliste obiekty, które pozostały po formowaniu się Układu Słonecznego około 4,6 miliarda lat temu. Najwięcej z nich znajduje się w głównym pasie asteroid, który krąży wokół Słońca między orbitami Marsa i Jowisza.

Chilijskie obserwatorium w przyszłości wykryje 90 tysięcy nieznanych obiektów bliskich Ziemi?

Naukowcy traktują obecne wyniki jako zapowiedź dużo większych odkryć. Ich zdaniem to dopiero początek możliwości obserwatorium, które ma w przyszłości wykryć nawet 90 tysięcy nowych obiektów bliskich Ziemi. Niektóre z nich mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne, dlatego badaczom zależy na ich wczesnym zidentyfikowaniu i późniejszym monitorowaniu.

Naukowcy podkreślają, że to, co dawniej zajmowało lata, a czasem całe dekady, teraz będzie można zrobić w ciągu kilku miesięcy. Ogromne możliwości obserwatorium mogą otworzyć drogę do odkryć, których nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.