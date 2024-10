Michaił Chodorkowski: Być może Zachód będzie musiał zmierzyć się z konfrontacją Rosji z Polską

Jak skończy się wojna nad Dnieprem?

To zależy od tego, czego chce Zachód. Są trzy opcje na przyszłość. Jeżeli pomoc dla Ukrainy zostanie wstrzymana, front się posypie. I jeżeli Ukraina upadnie, Putin przyjdzie do granic NATO i Zachód będzie musiał się zmierzyć z konfrontacją np. Rosji z Polską. To jest całkiem możliwe. Jest druga droga, którą obecnie Zachód próbuje iść. Próbują przekonać Putina i Ukrainę do poszukiwania jakiegoś konsensusu opierając się na obecnej linii konfrontacji. Na Zachodzie nie wszyscy rozumieją, że idąc tym tropem Ukraina potrzebuje zwiększenia wsparcia oraz konkretnej pomocy i gwarancji bezpieczeństwa już po zawarciu rozejmu.

W przeciwnym wypadku inwestorzy tam nie przyjdą, bo nikt nie zagwarantuje im bezpieczeństwa. A bez inwestorów kraj pozostanie ze zmiażdżoną gospodarką i nic nie będzie w stanie odbudować. I to nie powstrzymałoby Putina od rozpoczęcia kolejnego etapu wojny. Jest jeszcze trzecia opcja, na którą Zachód nie jest gotów. Chodzi o istotne zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Dzisiaj armia Putina ma dziesięć razy więcej pocisków niż armia ukraińska. I nawet w tej sytuacji Ukraina się trzyma. Gdyby był parytet broni i amunicji, reżim Putina nie miałby łatwo.

Świat powinien prowadzić wobec Rosji taką politykę, jak gdyby Putin broni atomowej w ogóle nie miał. Inaczej rozmów z nim nie da się prowadzić Michaił Chodorkowski, jeden z liderów rosyjskiej opozycji

Ostatnio, podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, rosyjski przywódca straszył bronią jądrową. Zapowiedział zmianę doktryny atomowej Rosji. Jak to traktować?

Straszył już kilkanaście razy. Broń atomowa jest ostatnim argumentem wykluczającym wszystkie pozostałe. Putin powinien wiedzieć, że jeżeli wciśnie guzik, zginą wszyscy i nic na to nie poradzimy. A dopóki go nie wcisnął, świat powinien prowadzić wobec Rosji taką politykę, jak gdyby Putin tej broni w ogóle nie miał. Inaczej rozmów z nim nie da się prowadzić, bo w przyszłości będzie na każdym kroku szantażował świat bomba atomową.