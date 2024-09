Jak donosi Reuters, powołując się na Alego Qusasa, burmistrza libańskiego miasta Younine, w nocnym izraelskim nalocie na trzypiętrowy budynek zginęło 23 Syryjczyków, głównie kobiety i dzieci. W Libanie żyje około 1,5 miliona Syryjczyków, którzy uciekli tam przed wojną domową.

Apele o zawieszenie broni

O natychmiastowe 21-dniowe zawieszenie broni na granicy izraelsko-libańskiej zaapelowały m.in. Stany Zjednoczone i Francja, wyrażając poparcie dla zawieszenia broni w Strefie Gazy po intensywnych dyskusjach prowadzonych w środę w ONZ.

Wezwanie to Mikati "przyjął z zadowoleniem", ale stwierdził, że kluczem do jego wdrożenia jest to, czy Izrael, który przesuwa wojska coraz bliżej Libanu, będzie zdeterminowany, aby egzekwować rezolucje międzynarodowe. Zapytany, czy zawieszenie broni może zostać wkrótce osiągnięte, Mikati odpowiedział Reutersowi: - Mam nadzieję, że tak.