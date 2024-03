- Jeżeli jest ten cel, by do 2050 r. być neutralnym klimatycznie, a do 2040 r. obniżyć emisję CO2 o 90 proc., to trzeba będzie po drodze zabić rolnictwo, przemysł, trzeba będzie zwiększyć koszty życia. Nie stać nas na to - powiedział w Radiu Zet poseł Konfederacji Sławomir Mentzen. Jego zdaniem rząd Donalda Tuska powinien wprowadzić embargo na towary rolne z Ukrainy.