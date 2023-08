Szwedzka opozycja chce przekazania myśliwców Gripen Ukrainie

Czytaj więcej Przemysł Obronny Szwecja uzupełnia zapasy pocisków AMRAAM Departament Obrony USA wydał zgodę na potencjalną sprzedaż do Szwecji kierowanych pocisków AIM-120C-8 AMRAAM.

Szwecja, po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, odeszła od polityki neutralności i w maju 2022 roku, wraz z Finlandią, złożyła wniosek o przyjęcie do NATO. Finlandia została już - 4 kwietnia 2023 roku - członkiem Sojuszu, Szwecja czeka jeszcze na zgodę na jej akcesję do NATO ze strony parlamentów Turcji i Węgier.

- Szanuję to, że oni (Ukraińcy) domagają się wszystkiego, potrzebują wszystkiego. Jedną z jego (Zełenskiego - red.) pozytywnych cech jest to, że jest szczery i mówi jasno. Nie ma czasu na pogawędki - mówił w TV4 Kristersson.

- Trzeba zachować równowagę między tym, co możemy dla nich przeznaczyć i co musimy sobie pozostawić. Jesteśmy częścią tzw. koalicji na rzecz F-16 (dla Ukrainy) w której współpracujemy z 14 państwami, by zapewnić Ukrainie potencjał powietrzny - zaznaczył szwedzki premier.

Z Gripenów korzystają armie Szwecji, Czech, Węgier, RPA, Tajlandii i Brazylii

- Nie możemy pozwolić Rosji wygrać. Myśliwce Jas Gripen miałyby duże znaczenie dla Ukrainy - mówiła w czwartek na konferencji prasowej Andersson.