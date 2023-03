Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 372 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zima, która była bardzo trudna dla Ukrainy, minęła.

- To, co wydarzyło się w obwodzie briańskim, to atak terrorystyczny, to kolejna zbrodnia - powiedział Władimir Putin, odnosząc się do wydarzeń, do których miało dojść w czwartek na terenie Rosji przy granicy z Ukrainą.

Prezydent Rosji mówił, że napastnicy "weszli na teren przygraniczny, gdzie otworzyli ogień do ludności cywilnej".

- Widzieli, że to cywilny samochód, widzieli, że tam siedzą cywile i dzieci - oświadczył, oskarżając o przeprowadzenie ataku "neonazistów".

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa podała w czwartek, że w rejonie klimowskim graniczącego z Ukrainą obwodu briańskiego funkcjonariusze FSB i siły Ministerstwa Obrony Rosji "podejmują działania mające na celu zniszczenie uzbrojonych ukraińskich nacjonalistów, którzy naruszyli granicę państwową". FSB nie przekazała dalszych szczegółów.

Wcześniej rosyjskie agencje podawały, że grupa "ukraińskich sabotażystów" weszła na teren dwóch wiosek w obwodzie briańskim, w jednej z nich biorąc zakładników.

Według rosyjskich mediów internetowych związanych ze służbami specjalnymi, do leżących nieopodal granicy z Ukrainą wiosek - Suszany i Lubeczany - wdarła się "ukraińska grupa dywersyjna" - "ludzie w czarnych mundurach z żółtymi opaskami".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Atak "ukraińskich sabotażystów" na terenie Rosji? Doradca Zełenskiego: To prowokacja Na terenie Rosji przy granicy z Ukrainą doszło do starć rosyjskich sił z grupą "ukraińskich sabotażystów" - podały rosyjskie agencje. - To prowokacja, rosyjskie władze chcą przestraszyć własny naród - ocenił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Gubernator obwodu briańskiego, Aleksandr Bohomaz oświadczył, że w wyniku ostrzelania samochodu przez grupę "ukraińskich sabotażystów" w regionie jedna osoba zginęła, a dziesięcioletnie dziecko zostało ranne i trafiło do szpitala.

Lokalne władze poinformowały, że nikt nie mógł ostrzelać szkolnego autobusu, ponieważ - z powodu wojny - jeszcze w zeszłym roku szkoły w rejonach przygranicznych przeszły na naukę zdalną. O zdarzeniu nie wiedziało też ukraińskie dowództwo "Północ", które kontroluje ten rejon od strony Ukrainy.

Według ostatnich doniesień, odpowiedzialność za incydent wziął na siebie tzw. Rosyjski Korpus Ochotniczy. Jednostka, o której niewiele wiadomo, podobno wchodzi w skład ukraińskiej armii. Jest też konkurencyjna wobec Legionu Wolna Rosja, sformowanego w Ukrainie na początku wojny i walczącego m.in. w Bachmucie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sabotażyści w obwodzie briańskim to Rosjanie? "Wkroczył Rosyjski Korpus" Rosyjski Korpus Ochotniczy ogłosił, że jest odpowiedzialny za "akcję na briańszczyźnie". Jednostka, o której niewiele wiadomo, podobno wchodzi w skład ukraińskiej armii. Jest też konkurencyjna wobec Legionu Wolna Rosja, sformowanego w Ukrainie na początku wojny i walczącego m.in. w Bachmucie.

Przedstawiciel Korpusu oświadczył w mediach społecznościowych, że doniesienia, jakoby ukraińska grupa dywersyjno-rozpoznawcza zabiła dzieci czy wzięła zakładników to "kłamstwa kremlowskiej propagandy".

"Rosyjski Korpus Ochotniczy wkroczył na Briańszczynę, by pokazać rodakom, że jest nadzieja, że wolni Rosjanie z bronią w ręku mogą walczyć z reżimem" - dodał.