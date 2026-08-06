To właśnie odporność i konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw będą jednymi z głównych tematów ogólnopolskiej konferencji „Gotowi na przyszłość”, która odbędzie się 24 września 2026 roku we Wrocławskim Parku Technologicznym.

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Organizatorem wydarzenia jest Wrocławski Park Technologiczny. Konferencja zgromadzi przedstawicieli przedsiębiorstw, administracji publicznej, środowiska naukowego, instytucji otoczenia biznesu oraz parków naukowo-technologicznych, którzy wspólnie będą rozmawiać o tym, jakie działania należy podejmować już dziś, aby zwiększać odporność i konkurencyjność polskiej gospodarki.

- Nie chcemy rozmawiać o odległych prognozach. Chcemy rozmawiać o rozwiązaniach, partnerstwach i decyzjach, które pomagają przedsiębiorcom rozwijać innowacje, wdrażać technologie i budować przewagę konkurencyjną. Chcemy zwrócić uwagę na to, że gotowość na zmianę nie może ograniczać się do reagowania na kryzysy. Powinna oznaczać świadome budowanie współpracy, inwestowanie w rozwój i tworzenie warunków, w których polskie firmy mogą odważnie sięgać po nowe możliwości -– podkreśla Maciej Potocki, Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Gospodarka potrzebuje współpracy

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z ostatnich lat jest to, że rozwój przedsiębiorstw coraz rzadziej zależy wyłącznie od samych firm. Równie istotne stają się dostęp do wiedzy, nowych technologii, infrastruktury badawczej, finansowania oraz współpraca z uczelniami, administracją publiczną i instytucjami otoczenia biznesu.

Dlatego konferencja połączy w jednym miejscu przedstawicieli wszystkich środowisk współtworzących ekosystem innowacji. W centrum dyskusji znajdą się m.in. wdrażanie nowych technologii, rozwój innowacji, transfer wiedzy, dostęp MŚP do zaplecza badawczego oraz budowanie partnerstw wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Witold Orłowski, jeden z najbardziej cenionych polskich ekonomistów. Podczas keynote speech „Przyszłość to zmiana. Patrzmy na nią odważnie i wspólnie” przedstawi swoją ocenę najważniejszych wyzwań stojących przed polską gospodarką oraz przedsiębiorczością. Po wystąpieniu odbędzie się otwarta sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy będą mogli porozmawiać z ekspertem o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki oraz czynnikach decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw.

Czy parki technologiczne stają się jednym z filarów rozwoju MŚP?

Jednym z kluczowych punktów programu będzie debata przedstawicieli Konsorcjum Parków Naukowo-Technologicznych, skupiającego pięć wiodących parków technologicznych w Polsce: Wrocławski Park Technologiczny, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Krakowski Park Technologiczny oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny. Dyskusja będzie dotyczyć roli parków naukowo-technologicznych we wspieraniu przedsiębiorców, komercjalizacji wyników badań, transferze technologii oraz budowaniu współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją publiczną.

Podczas konferencji Wrocławski Park Technologiczny zaprezentuje plany dalszego rozwoju jako jednego z największych w Polsce ośrodków wspierających innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw. Planowane inwestycje mają wzmocnić ofertę Parku dla firm oraz zwiększyć ich dostęp do specjalistycznej infrastruktury, technologii i wiedzy. Ich znaczenie będzie wykraczać poza aglomerację wrocławską, wspierając rozwój gospodarczy całego Dolnego Śląska - jednego z kluczowych regionów polskiej gospodarki.

Dziesięć pytań o przyszłość polskiej gospodarki

W programie konferencji znajdzie się również autorski format „10 pytań o gotowość na przyszłość”, w ramach którego zaproszeni eksperci odniosą się do najważniejszych wyzwań związanych z rozwojem polskiej gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji.

Poruszone zostaną m.in. kwestie wsparcia dla MŚP, dostępu do kapitału i nowych technologii, współpracy biznesu z nauką, znaczenia partnerstw międzysektorowych oraz roli miast, regionów i instytucji publicznych w budowaniu warunków sprzyjających rozwojowi firm.

Rejestracja już trwa

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja na www.gotowinaprzyszlosc.com. Liczba miejsc jest ograniczona, a każde zgłoszenie podlega weryfikacji przez organizatora.

Konferencja „Gotowi na przyszłość” odbędzie się 24 września 2026 roku we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Patronami medialnymi wydarzenia są „Rzeczpospolita” i rp.pl