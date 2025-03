MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI RP

Skąd pomysł, żeby Pracodawcy RP po 11 latach reaktywowali Polski Kongres Gospodarczy?

To między innymi efekt tegorocznej gali Wektorów, nagród Pracodawców RP, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Nasi członkowie dali nam wyraźny sygnał, że potrzebują forum do merytorycznego dialogu z administracją państwową, miejsca, gdzie mogliby wymieniać poglądy i dyskutować o kluczowych dla gospodarki kwestiach. Polski Kongres Gospodarczy ma bogatą tradycję i renomę, a obecna sytuacja geopolityczna, pandemia i wojna w Ukrainie sprawiają, że taka platforma jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Zwłaszcza że w Warszawie brakuje podobnych inicjatyw.

Ale w kraju jest ich już sporo. Nawet biznes narzeka, że zbyt dużo jest tych konferencji. Co pan na to odpowie?

Kongres, choć otwarty, jest skierowany przede wszystkim do naszych członków, którzy wyraźnie sygnalizowali potrzebę takiego spotkania. Oczekujemy również znaczącego udziału przedstawicieli administracji, co pozwoli na konstruktywną wymianę myśli między tymi środowiskami.

Czym się będzie wyróżniał Kongres na tle innych tego typu wydarzeń?

Nie będziemy rewolucyjni w kwestii deregulacji, bo to temat obecny w dyskusjach wielu organizacji, w tym naszej, która aktywnie uczestniczy w pracach zespołu Rafała Brzoski. Naszym znakiem rozpoznawczym będą trzy główne filary: geopolityka, gospodarka i bezpieczeństwo. Szczególnie zależy nam na szerokiej dyskusji o bezpieczeństwie, w której wezmą udział eksperci z naszych nowo powstałych platform ds. nowych technologii oraz obronności i bezpieczeństwa. Nie zapominamy jednak o przyszłości i poświęcimy wiele uwagi nowym technologiom, sztucznej inteligencji, przemysłowi kosmicznemu, energetyce, przyspieszeniu technologicznemu w Europie, deregulacji i polityce zdrowotnej – jako istotnym fundamencie funkcjonowania państwa.

Kongres potrwa jeden dzień. Jak będzie ten dzień wyglądał?

Zaczniemy o 9.30 sesją plenarną, a następnie odbędzie się około 40 paneli tematycznych. Chcemy, aby te panele były jak najbardziej zróżnicowane. Bardzo ważna będzie dyskusja z gośćmi na sali. Oprócz klasycznych debat planujemy rozmowy jeden na jeden i dyskusje w formule okrągłego stołu, które umożliwią pogłębioną wymianę poglądów – zależy nam, aby ludzie, którzy są zainteresowani konkretną tematyką, mogli spokojnie porozmawiać. Na przykład w panelu poświęconym obronności chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego, Inspektoratu Uzbrojenia oraz firm zbrojeniowych, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Chodzi o to, aby każdy mógł wyrazić swoje stanowisko i starać się określić swoje miejsce w tej układance.

A klasyczne panele?

Też będą miały swoje miejsce podczas Kongresu. Chcielibyśmy, żeby takie dyskusje prowadzili dziennikarze, będziemy też otwarci na wszystkie środowiska: biznes prywatny, spółki skarbu, sektor publiczny, administracja rządowa, środowiska akademickie… Współpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi jest dla nas szczególnie ważna, czego dowodem jest niedawne podpisanie listu intencyjnego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju odnośnie do współpracy.

W jaki sposób chcecie zagospodarować konkluzje z Kongresu? Czy te sesje i panele będą miały swój dalszy ciąg?

Oczywiście. Po Kongresie powstanie cały zespół raportów i rekomendacji dotyczących wszystkich ścieżek tematycznych. Zakładamy, że te dokumenty będą mówiły wprost, co należy zrobić, żeby w poszczególnych sektorach gospodarki pojawiły się pozytywne zmiany albo co należy zrobić, żeby w tych sektorach ruszyć do przodu. Nie znaczy to jednak, że będziemy tracić z oczu gospodarkę jako całość. Chcielibyśmy również, żeby przez cały rok spotykały się grupy eksperckie związane z Kongresem. Po roku powiemy „sprawdzam”! Co z tych spraw udało się pchnąć do przodu, a co nie.

Kiedy odbędzie się Kongres?

21 maja w warszawskim hotelu Presidental, w samym centrum miasta, tuż przy Dworcu Centralnym. Co ważne, będziemy wówczas zaraz po pierwszej turze wyborów prezydenckich, co może sprawić, że dyskusje będą jeszcze ciekawsze.

