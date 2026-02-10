Z danych makro prezentowanych przez Orlen wynika, że już w IV kwartale cena 1 MWh gazu na TGE była o 24 proc. (31 zł) wyższa niż na TTF-ie, a w styczniu o 26 proc. (38 zł). Według analityka Trigon Dom Maklerski sytuacja ta po części odzwierciedla fakt przerzucania kosztów poniesionych w Polsce na rozbudowę infrastruktury gazowej (m.in. budowę gazociągu Baltic Pipe i terminalu LNG w Świnoujściu) na rynkowe ceny surowca.

Z drugiej strony ostatnio w Orlenie nieco pogorszyło się otoczenie w biznesie rafineryjnym. Obecnie marża rafineryjna wynosi 8-9 USD. Tym samym wróciła do średniej wieloletniej. Dla porównania w IV kwartale ubiegłego roku była niemal dwa razy wyższa, gdyż wyniosła 16,9 USD.

Kozak szacuje, że grupa Orlen w IV kwartale wypracowała 11,4 mld zł oczyszczonego zysku EBITDA. To o 14 proc. więcej niż prognozował jeszcze w grudniu. Zweryfikował w górę swoje szacunki dotyczące przede wszystkim wyników osiągniętych przez grupę w obszarze wydobycia, handlu hurtowego gazem oraz dystrybucji energii i gazu. Jeśli się potwierdzą, to widzi pole do znaczącego zwiększenia wartości tegorocznej dywidendy – nawet do 8 zł.

Analityk Trigon Dom Maklerski szacuje, że w tym roku grupa Orlen wypracuje 39,7 mld zł oczyszczonego zysku EBITDA LIFO wobec 35,7 mld zł zanotowanych w 2024 r. W tym roku zapewne nieco spadnie, ale dużo zależy tu od otoczenia makroekonomicznego i geopolityki.

Foto: Parkiet

Orlen może ograniczyć planowane wydatki w obszarze fuzji i przejęć

Istotny wpływ na przyszłe wyniki Orlenu będzie miała realizacja ogłoszonej na początku ubiegłego roku strategii na lata 2025-2035. Jej filarami są bezpieczeństwo energetyczne, modernizacja, cele środowiskowe i rozwój oferty. Dokument, który zatytułowano „Energia jutra zaczyna się dziś”, przewiduje największy program inwestycji rozwojowych w historii koncernu. Celem jest m.in. zwiększenie wydobycia gazu, budowa czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych. Nowa strategia przewiduje przeznaczenie 350-380 mld zł na inwestycje i wypracowanie 500-550 mld zł skumulowanego zysku EBITDA LIFO do 2035 r. Od kilku miesięcy zapowiadana jest jednak jej aktualizacja.