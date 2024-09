Polscy projektanci i polski biznes: jak zbudować mosty między nimi?

– Na politechnice w Mediolanie było dużo większe zainteresowanie producentów, by współpracować z młodymi projektantami. Na uczelnię zgłaszały się często instytucje, by studenci opracowali dla nich założenia albo nawet kompleksowy produkt pod okiem profesorów – mówił Jan Garncarek designer, absolwent warszawskiej ASP i włoskiej Politecnico di Milano, pracownik Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

Jego zdaniem ludzie w Polsce nie wiedzą, nie ma takiej tradycji, że mogą odezwać się do uczelni i zaproponować jakiś rodzaj współpracy, dialogu.

Chiny psują rynek

Jest jeszcze jeden aspekt, który wpływa na kondycję branży, w której polski design ma duże wpływy: brak surowca spowodowany nadmiernym eksportem. – Nasza polityka nie może polegać na sprzedaży surowców, które za bezcen wyjeżdżają z Polski, albo sprzedaży go do sektora energetycznego, zamiast wykorzystania go przez przemysł meblowy – zauważył Michał Mrożewski, nawiązując do trwającego nadal kryzysu na rynku meblarskim, związanego z rozpoczętym w czasach PiS nadmiernym eksportem drewna do Chin oraz wprowadzenia „drewna energetycznego”.

Chiny mają negatywny wpływ na kondycję polskiego przemysłu także dzięki zalewaniu kraju tanimi meblami. Projektanci wskazywali, że część firm w Polsce próbuje wykorzystywać importowane tanie meble, poddając je śladowym przeróbkom w Polsce, by móc je ofertować jako polską produkcję.

– Przegrywamy konkursy ofert, bo do projektów jest wpisany chiński mebel, do którego są jedynie w Polsce przykręcane dwie śruby, więc on jest dużo tańszy niż polskie meble po rabacie. To są szokujące sytuacje i musimy temu zapobiec – mówił Paweł Kubara, design & marketing.

– Gdy na polski rynek trafiają meble tak tanie, że na etapie wyboru oferty nawet najbardziej uprzemysłowione fabryki nie mają szans, to jest to problem. Uważam, że powinno się jakoś wpłynąć albo na kryteria dopuszczenia na rynek, poprzez certyfikację, dopuszczone materiały, badania, albo przez decyzje polityczne, które to będą regulować – mówił Paweł Kubara. Wskazał, że sytuacja jest bardzo podobna do dyskusji o samochodach elektrycznych, które zagrażają europejskiemu rynkowi motoryzacyjnemu.