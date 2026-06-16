Drogowców zobaczyć będzie też można na dwóch odcinkach autostrady A4 oraz na autostradzie A2.

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Remont „fal Dunaju” na autostradzie A1 w kierunku Gliwic. GDDKiA wybrała wykonawcę

Już wkrótce może ruszyć remont na autostradzie A1. W jego wyniku naprawiony ma zostać pierwszy odcinek uszkodzonej drogi, która zyskała już wśród kierowców niechlubną nazwę „fale Dunaju”. Mowa o remoncie ponad 3-kilometrowego odcinka autostrady A1 w kierunku Gliwic.

11 czerwca GDDKiA poinformowała o wybraniu wykonawcy prac i zaznaczyła: „Jeżeli do 22 czerwca nie wpłyną odwołania, umowę podpiszemy jeszcze na przełomie II i III kwartału tego roku”. Remont przeprowadzić ma konsorcjum firm COLAS Polska i ANTEX II, a wartość inwestycji to ponad 36,3 mln zł. Wykonawca od daty podpisania umowy dostanie na przeprowadzenie robót 11 miesięcy (z wyłączeniem okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca).

Prace remontowe prowadzone będą na odcinku jezdni rozpoczynającym się ok. 150 m za wiaduktem nad ul. Kościuszki w Siemoni i kończącym przy MOP Dobieszowice Zachód. To pierwszy etap napraw deformacji i uszkodzeń nawierzchni i korpusu drogowego autostrady A1 na odcinku Pyrzowice–Piekary Śląskie. Uszkodzenia te powstały, jak informuje GDDKiA, wskutek pęcznienia jednego z materiałów użytych do budowy.

Dzięki planowanym pracom wszystkie deformacje mają zostać naprawione, a podróż autostradą stanie się bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Zlikwidowane zostanie obecne ograniczenie prędkości do 110 km/h, a lokalnie do 80 km/h. W trakcie prac utrzymana ma zostać ciągłość ruchu na trasie.

Będzie przebudowa węzła komunikacyjnego A4 w Chorzowie. GDDKiA ogłosiła przetarg

Utrudnienia dla kierowców szykują się także na autostradzie A4. GDDKiA ogłosiła przetarg na przebudowę układu komunikacyjnego węzła A4 z ulicami Batorego i Oświęcimską w Chorzowie. Czas na składanie ofert mija 25 czerwca.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie północna łącznica węzła Chorzów razem ze skrzyżowaniem z ul. Batorego. Prace obejmą:

wydłużenie pasa do skrętu w lewo oraz skorygowanie geometrii dróg w obrębie skrzyżowania;

modernizację łącznicy z tym skrzyżowaniem od strony ul. Oświęcimskiej i dobudowę w tym miejscu dodatkowego pasa do skrętu w lewo;

przebudowę istniejącego ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika;

wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD);

przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów wraz z doświetleniem;

wymianę nawierzchni na jezdni, poboczach oraz ciągach dla pieszych i rowerzystów;

wymianę bramownic nad łącznicami węzła;

przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi;

zabezpieczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą;

wykonanie urządzeń BRD oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Wyłoniony w ramach przetargu wykonawca robót będzie miał sześć miesięcy na realizację umowy, z wyłączeniem okresu zimowego (od 16 grudnia do 15 marca).

Utrudnienia na autostradzie A4 na odcinku Krzyżowa–Krzywa. 16 czerwca ruszył remont

Z pracami drogowymi muszą liczyć się również kierowcy korzystający z autostrady A4 na Dolnym Śląsku. We wtorek 16 czerwca rozpoczął się remont płyt betonowych między węzłami Krzyżowa–Krzywa.

8 czerwca GDDKiA poinformowała o podpisaniu z firmą SAT z Oławy umowy o wartości ponad 2,3 mln zł. Wykonawca na przeprowadzenie prac ma 70 dni od daty jej zawarcia. Same roboty i związane z nimi utrudnienia na ciągu głównym autostrady A4 mają jednak potrwać maksymalnie 19 dni, zapewnia GDDKiA.

Prace między węzłami Krzyżowa–Krzywa obejmować będą m.in.:

rozbiórkę istniejącej nawierzchni w miejscach spękanych płyt;

remont i wymianę nawierzchni;

naprawę poboczy i odtworzenie oznakowania poziomego.

Remont na autostradzie A2 w okolicach Poznania już od 18 czerwca. Będą utrudnienia

Na utrudnienia związane z remontem powinni przygotować się również kierowcy w okolicach Poznania. W czwartek 18 czerwca rozpocznie się remont na węźle autostradowym Poznań Krzesiny, który obejmie wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni.

Prace podzielone zostały na kilka etapów, a przez cały czas ich trwania przejazd przez węzeł będzie utrzymany. Kierowcy muszą jednak liczyć się z czasowym wyłączaniem z ruchu poszczególnych łącznic. „W miarę możliwości ruch będzie przekierowywany na pozostałe łącznice w obrębie węzła, natomiast w przypadku braku takiej możliwości wyznaczone zostaną objazdy prowadzące przez węzeł Koninko lub ulicami Poznania w rejonie węzła Poznań Krzesiny” – czytamy w komunikacie Autostrady Wielkopolskiej.

W czwartek 18 czerwca ruszą przygotowania do remontu, a w poniedziałek 22 czerwca rozpoczną się właściwe prace. Pierwszy etap obejmie łącznice Świecko–Katowice i Poznań–Świecko oraz fragment ulicy Krzywoustego w Poznaniu w kierunku Katowic. W rejonie prac kierowców będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Remont węzła Poznań Krzesiny potrwać ma ok. pięć tygodni. Jednak dokładny termin jego zakończenia zależy od warunków atmosferycznych, zaznacza Autostrada Wielkopolska.