Z aktualnego cennika hurtowego Orlenu wynika, że w środę benzyna Eurosuper 95 kosztuje 5 658 zł za metr sześc., czyli o 30 zł mniej niż we wtorek. Z kolei cena oleju napędowego Ekodiesel spadła z 7 171 zł do 7 053 zł za metr sześc. To kolejna obniżka po wtorkowej korekcie, gdy benzyna potaniała o 45 zł, a diesel o 87 zł za metr sześc.

Ceny detaliczne reagują z opóźnieniem

Analityk e-petrol.pl Jakub Bogucki, na którego powołuje się PAP, stwierdził po wtorkowych zmianach cen w hurcie, że mogą one przełożyć się na kilku- lub nawet kilkunastogroszowe obniżki na stacjach paliw. Zaznaczył jednak, że kierowcy nie odczują ich od razu, bo ceny detaliczne zwykle reagują dopiero po kilku dniach. Przyznał również, że te korekty nie oznaczają powrotu do niskich cen, a dopiero dalsze spadki w hurcie mogłyby przynieść bardziej wyraźne zmiany przy dystrybutorach.

Obecne ceny są wciąż znacznie wyższe niż 28 lutego, czyli w dniu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wówczas według hurtowego cennika paliw Orlenu benzyna kosztowała 4 466 zł za metr sześc., a diesel 4 809 zł za metr sześc. Jak przypomina PAP, na notowania paliw nadal wpływają sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz ceny ropy, które w środę ponownie spadły w reakcji na przyspieszenie działań dyplomatycznych USA związanych z zakończeniem wojny w regionie.