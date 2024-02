W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że Bruksela zaczyna wywierać presję na Węgry m.in. grożąc podjęciem działań, które zaszkodziłyby węgierskiej gospodarce (o sprawie pisał „Financial Times”). Nadal jednak nie jest przesądzone czy Węgry zgodzą się na udzielenie Ukrainie pomocy z budżetu Unii.



Alternatywnym rozwiązaniem ma być pomoc, której Ukrainie udzieli 26 państw członkowskich z pominięciem Węgier — w takim przypadku środki nie będą mogły jednak pochodzić z unijnego budżetu.



W ramach kompromisu przedstawiciele 26 państw UE zgodzili się, by co roku odbywać debatę nad sposobem, w jaki Ukraina wykorzystuje przekazywanej jej przez UE środki. Nie ma jednak zgody na to, by Węgry miały — w związku z taką debatą - prawo do weta wobec przekazania Ukrainie kolejnej transzy pomocy.



Projekt konkluzji końcowych ze szczytu UE zawiera też informację o przekazaniu kolejnych 5 mld euro na fundusz o nazwie Europejski Instrument na Rzecz Pokoju (EPF). Fundusz ten wykorzystywany jest do finansowania pomocy wojskowej, jakiej UE udziela Ukrainie.