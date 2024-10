Rośnie liczba przypadków krztuśca. Chorują nie tylko dzieci

GIS zaleca też ponawianie szczepienia u osób dorosłych co dziesięć lat. Szczepienie przypominające jest płatne, a szczepionki przeciw krztuścowi są dostępne w aptekach na receptę.

Jak tłumaczy dr Mikołaj Konstanty, wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, zaszczepić może farmaceuta, jeżeli placówka jest aptecznym punktem szczepień ochronnych i świadczy komercyjną usługę szczepienia przeciwko krztuścowi. – Szczepienie przeciw krztuścowi obecnie nie jest usługą refundowaną w polskich aptekach. Na terenie naszego kraju działa ok. 2 tys. aptecznych punktów szczepień, które kompetencyjnie są gotowe do prowadzenia szczepień zalecanych, ale to do decyzji apteki należy to, jakie szczepienia realizuje. Może więc szczepić na krztusiec, ale nie musi – wyjaśnia.

Jak wygląda dostępność preparatów? – W tej chwili w hurtowniach farmaceutycznych, według naszej wiedzy, dostępne są szczepionki Boostrix Polio i Adacel Polio przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio. Pozostałe zarejestrowane szczepionki są w tej chwili niedostępne. Część szczepionek jest kolportowana przez sanepid – mówi dr Mikołaj Konstanty.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny przekonuje, że dostępność szczepionek przeciw krztuścowi w Polsce jest monitorowana na bieżąco. – Obecnie nie zauważamy utrudnień w dostępności szczepionek złożonych, tzw. 5w1 oraz 6w1 – produkty te znajdują się w obrocie. Na polski rynek trafiły też szczepionki „3w1” i „4w1” w opakowaniach obcojęzycznych, które powinny zapewnić dostępność na najbliższy okres. Ponadto w październiku spodziewamy się dostaw tych szczepionek w opakowaniach polskojęzycznych. Te ilości w pełni pokryją zapotrzebowanie – przekazał nam GIF.