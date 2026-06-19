W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Ukraiński biznes coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Polsce

W Polsce działa już ponad 27 tys. spółek z kapitałem ukraińskim, a od początku wojny Ukraińcy założyli ponad 100 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych. Największą popularnością cieszą się branże budowlana, transportowa oraz handel hurtowy. Jak wskazują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, polski rynek pracy stosunkowo dobrze zaadaptował napływ pracowników i przedsiębiorców z Ukrainy. Popularność modelu B2B umożliwiła wielu osobom szybkie rozpoczęcie działalności zgodnej z ich kwalifikacjami. Jednocześnie w części sektorów firmy z ukraińskim kapitałem stają się coraz poważniejszą konkurencją dla polskich przedsiębiorstw. Dotyczy to szczególnie budownictwa oraz branży TSL, czyli transportu, spedycji i logistyki.

Czytaj więcej: Raporty ekonomiczne Cichy boom ukraińskiego biznesu nad Wisłą Ukraińcy są w Polsce nie tylko największą grupą zagranicznych pracowników, ale również najbardziej liczną grupą zagranicznych przedsiębiorców. Dla... Pro

Trump podpisuje porozumienie z Iranem. Ropa tanieje

Prezydent USA Donald Trump podpisał porozumienie z Iranem, które ma doprowadzić do pełnego odblokowania Cieśniny Ormuz oraz stopniowego znoszenia części sankcji gospodarczych. Pierwsze efekty porozumienia są już widoczne. Według danych firmy Kpler, przez strategiczny szlak morski zaczęły przepływać kolejne tankowce, a ceny ropy Brent spadły poniżej 77 dol. za baryłkę. Eksperci podkreślają jednak, że pełne przywrócenie normalnego ruchu w regionie może potrwać do końca sierpnia. Dodatkowo Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje utrzymanie podwyższonych cen surowca w drugiej połowie roku ze względu na odbudowę globalnych rezerw ropy.

Sztuczna inteligencja coraz większym zagrożeniem dla banków

Rosnące możliwości modeli AI budzą coraz większe obawy w sektorze finansowym. Masahiko Kato, przewodnicząca Japońskiego Stowarzyszenia Bankowców, ostrzegła, że rozwój sztucznej inteligencji może zwiększyć ryzyko cyberataków na instytucje finansowe. Według ekspertów banki mogą być zmuszone do ograniczania części usług lub czasowego wyłączania niektórych systemów w celu ochrony przed coraz bardziej zaawansowanymi atakami. Podobne ostrzeżenia płyną również z Europejskiego Banku Centralnego. Christine Lagarde zwraca uwagę, że sztuczna inteligencja daje cyberprzestępcom nowe narzędzia, które w skrajnym scenariuszu mogłyby zagrozić stabilności światowego systemu finansowego.

ABB wraca do łask inwestorów

Na warszawskiej giełdzie trwa wyraźny wzrost liczby transakcji realizowanych w formule Accelerated Book Building (ABB), czyli przyspieszonej budowy księgi popytu. W ubiegłym roku za pomocą ABB akcjonariusze pozyskali około 15 mld zł, a w 2026 r. wartość takich transakcji przekroczyła już 9 mld zł. Wśród spółek, których akcjonariusze zdecydowali się na sprzedaż pakietów akcji, znalazły się m.in. Synektik, Benefit Systems oraz Murapol. Eksperci podkreślają, że dobra koniunktura giełdowa sprzyja tego typu operacjom. ABB pozwala szybko pozyskać kapitał bez konieczności przygotowywania kosztownego prospektu emisyjnego.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.