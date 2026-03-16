Wiemy, które spółki mogą zyskać na SAFE

Rząd w piątek przyjął uchwałę w sprawie realizacji programu Polska Zbrojna, bez podpisu prezydenta w sprawie unijnych środków SAFE. Trwają też dyskusje nad projektem alternatywnym, zaproponowanym przez prezydenta i prezesa NBP Adama Glapińskiego „SAFE 0 proc.”

Reklama Reklama

Niezależnie od tego jakie rozwiązania zostaną ostatecznie przyjęte, wszyscy są zgodni, że miliardy na zbrojenia są koniecznością. A beneficjentem zwiększonych wydatków będą zarówno spółki niepubliczne, jak i giełdowe.

Zbrojeniowa hossa może być impulsem do rozwoju rynku kapitałowego. Na GPW wrócić chce Ponar, który według naszych informacji planuje IPO warte około 1 mld zł, a kluczowym segmentem biznesu grupy staje się właśnie obronność. Wycena całego Ponaru jest rzędu kilku miliardów złotych. – Jesteśmy uczestnikiem i beneficjentem megatrendu, bo tak postrzegamy inwestycje w obronność – podkreśla Marek Warzecha, prezes Ponaru Wadowice.

PGZ i WB pod lupą

Do debiutu przygotowuje się również WB Electronics, wiodący producent dronów w UE. Według nieoficjalnych źródeł wycena Grupy WB mogłaby sięgnąć nawet 20 mld zł.