Jest ona wiodącym polskim dostawcą zaawansowanych systemów radiokomunikacji wojskowej. Ponadto w Siłach Zbrojnych RP rozpowszechnione są cyfrowe platformy komunikacji FONET. Od początku wieku dostarczany jest też zintegrowany system zarządzania polem walki TOPAZ, obecny we wszystkich armatohaubicach, wyrzutniach rakiet, wozach dowodzenia i pojazdach logistycznych. WB jest także jednym z głównych producentów bezzałogowych systemów powietrznych, jak sprawdzone bojowo FLYEYE czy WARMATE 3 i 5.

– Jednym z najciekawszych rozwiązań w Wojsku Polskim, niespotykanym dotąd w armiach NATO, które dopiero obecnie starają się osiągnąć podobne zdolności, jest system poszukiwawczo–uderzeniowy GLADIUS oparty na bezzałogowych platformach powietrznych–obserwacyjnych – informuje WB.

Spółki z GPW również liczą na środki z SAFE

Obecnie na warszawskiej giełdzie spółek stricte zbrojeniowych nie ma – z wyjątkiem Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej, która weszła na NewConnect w zeszłym roku w ramach odwrotnego przejęcia. To producent uzbrojenia z wieloletnią tradycją. W ostatnich latach prowadzi strategiczne inwestycje rozbudowujące zdolności produkcyjne grupy w zakresie amunicji moździerzowej, czołgowej i artyleryjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem amunicji kalibru 155 mm.

– Równolegle, we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, realizujemy projekt opracowania polskiej konstrukcji amunicji artyleryjskiej 155 mm, której w Polsce wciąż brakuje. Projekt ten finansowany jest ze środków własnych grupy. W przeszłości proponowaliśmy również współpracę w tym zakresie Polskiej Grupie Zbrojeniowej, jednak inicjatywa ta nie została podjęta – informuje Niewiadów w komentarzu przesłanym do redakcji „Parkietu”.

Podkreśla, że w praktyce system zakupów obronnych w Polsce nadal w dużej mierze opiera się na współpracy z podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa, co powoduje, że potencjał prywatnych firm, mimo posiadanych kompetencji i zdolności produkcyjnych, nie jest w pełni wykorzystywany. Niewiadów liczy, że w obecnej sytuacji geopolitycznej ta doktryna zostanie przełamana i oferta firmy zostanie uwzględniona. Podobna sytuacja dotyczy inicjatyw związanych z programem SAFE.

– Prywatne podmioty, takie jak Niewiadów PGM, nie zostały dotąd zaproszone do udziału w pracach związanych z tym mechanizmem, mimo że dysponujemy doświadczeniem i potencjałem produkcyjnym, który mógłby zostać wykorzystany do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. Naszym zdaniem nieracjonalne byłoby niewykorzystanie potencjału naszych spółek. Stawiamy państwu polskiemu do dyspozycji zdolności produkcyjne, które z końcem 2026 r. osiągną poziom 120 tys. sztuk amunicji kalibru 155 mm rocznie. Grupa Niewiadów pozostaje gotowa do realizacji dostaw również w ramach programów finansowanych z SAFE – podsumowuje Niewiadów.