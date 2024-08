– Z takimi zjawiskami mamy do czynienia każdego lata od wielu sezonów. Paradoksalnie ten najbardziej spektakularny, na Rodos w ubiegłym sezonie, raczej przekonał turystów do wyjazdów z biurami podróży, które wówczas zareagowały wzorcowo w tej kryzysowej sytuacji, umożliwiając swoim klientom bezkosztową zamianę terminu lub kierunku. W tym sezonie rezerwacji w biurach podróży jest o ok. 25 proc. więcej niż w połowie lata 2023 r. – mówi Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl.



Gdzie jest w tym roku taniej, a gdzie drożej?

Najbardziej staniały wakacje w Tunezji i Egipcie – turyści płacą za nie przeciętnie o odpowiednio ok. 300 zł i ok. 250 zł mniej. Najbardziej podrożała Chorwacja i Albania – odpowiednio o ponad 200 zł i 170 zł.

W wypadku Chorwacji duży wpływ na ten wzrost ma odsetek klientów biur podróży, którzy wybierają się na wypoczynek do tego kraju już nie własnym samochodem, lecz samolotem. Albania mimo tego wzrostu pozostaje jednym z tańszych kierunków. Wakacje, najczęściej w standardzie czterech gwiazdek all inclusive (AI) z przelotem, można tu spędzić, płacąc poniżej 3 tys. zł za osobę.



Jeśli ktoś może, warto poczekać do września

Jeszcze mniejszy budżet trzeba przygotować na wrześniowe wakacje. W przedziale 1200–1500 zł za osobę wypoczniemy w Bułgarii w hotelu czterogwiazdkowym w formule AI. W wypadku wypoczynku ze śniadaniami i obiadokolacjami (HB) to o ok. 600 zł mniej od osoby niż w sierpniu, a wrześniowy wypoczynek AI jest tańszy nawet o 800 zł w hotelu czterogwiazdkowym.

Czterogwiazdkowe wrześniowe wakacje w Turcji all inclusive będą tańsze niż sierpniowe przynajmniej o 200 zł. Za urlop w hotelu z pięcioma gwiazdkami AI zapłacimy ok. 300 zł mniej, niż gdybyśmy wyjechali w to samo miejsce w sierpniu.

Jeszcze korzystniej wygląda to w wypadku Grecji. Za czterogwiazdkowe wakacje HB w Grecji we wrześniu zapłacimy nie 2500 zł, jak w sierpniu, lecz tylko 2000 zł albo 2300 zł, jeśli zdecydujemy się na opcję AI. Z kolei czterogwiazdkowe wakacje HB i AI w Hiszpanii we wrześniu są aż o 800–900zł zł tańsze niż w sierpniu. Podobnych okazji nie uda się znaleźć w wypadku Albanii i Włoszech. Tu wrześniowe ceny utrzymują się na poziomie sierpniowych – wynika z analizy Travelplanet.pl.