Polska znalazła bat na Big Techy. Czy UODO ukarze Metę za żonę Rafała Brzoski?

UODO daje oręż do walki z oszustwami w sieci

Eksperci uważają, iż tymczasowy zakaz wyświetlania reklam z wizerunkiem oraz danymi osobowymi Omeny Mensah na Facebooku i Instagramie to decyzja, która może dać tak potrzebny dziś oręż do walki z Big Techami. Jakub Chlebowski, radca prawny z kancelarii Peak Legal, nie ma wątpliwości, iż zakaz UODO to przełomowa decyzja. – Po raz pierwszy w Polsce podmiot z branży Big Tech otrzymał zakaz wyświetlania informacji z wizerunkiem osoby fizycznej – wskazuje.

Jak tłumaczy, postanowienie jest na razie nieprawomocne i firmie Meta przysługuje skarga do sądu administracyjnego. – Ponieważ dokładna treść postanowienia nie jest jeszcze znana, nie wiadomo, czy postanowieniu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności i nałożony na Meta zakaz już obowiązuje – zastrzega prawnik. – Jeśli jednak postanowienie utrzyma się w mocy może stanowić skuteczny oręż w walce z oszustwami w internecie – dodaje.

Według Chlebowskiego ruch UODO to „duży ból głowy dla Mety”. – Postanowienie potwierdza, że Facebook nie radzi sobie z powstrzymywaniem nielegalnych i szkodliwych treści, bo przypadek Omeny Mensah jest tylko jednym z wielu. Meta bezpośrednio zagrożona odpowiedzialnością za niestosowanie się do nałożonego na nią zakazu będzie musiała znaleźć sposób, aby takie reklamy się nie pojawiały – wyjaśnia radca z Peak Legal. – To również potwierdzenie, że media społecznościowe muszą brać większą niż dotychczas odpowiedzialność za dostępne za ich pośrednictwem treści. Są one nie tylko przekaźnikiem informacji, niemającym wpływu na wyświetlane informacje, ale powinny je również aktywnie moderować, aby ograniczać nielegalne działania użytkowników – kontynuuje.

Jakub Chlebowski przekonuje, że decyzja UODO to ważna zmiana dla osób pokrzywdzonych treściami w internecie. – Jednak nadal daleko jest do ostatecznej decyzji organu, która mogłaby systemowo zmienić sytuację użytkowników – zaznacza ekspert.