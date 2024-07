– Uważam, że skandalem jest, że pieniądze z kaucji pobranej a niezwróconej nie trafią do gminy, ale do wprowadzających opakowania kaucyjne – mówi Karol Wójcik, przewodniczący Rady Programowej Izby Branży Komunalnej. – Przekazanie tych pieniędzy mieszkańcom, a nie jakimkolwiek przedsiębiorcom nakazywałaby elementarna uczciwość – uważa Wójcik, którego zdaniem pieniądze z niezwróconej kaucji (za butelki, które trafią do kosza, a nie systemu kaucyjnego) powinny iść do gminy, by płaciły nimi za zagospodarowanie odpadów. – Dziś pod hasłem „pieniądze idą na budowę systemu kaucyjnego” odbywa się próba skoku na gigantyczne pieniądze mieszkańców, którzy zapłacą kaucję, ale jej nie odbiorą, bo nie zwrócą opakowania – mówi Wójcik.

W Polsce zbiórka selektywna nie osiąga celów

– Szkodliwe społecznie i środowiskowo, ale także sprzeczne z dyrektywą jest proponowanie, by pieniądze za niezwróconą kaucję przekazano samorządom – mówi Filip Piotrowski, ekspert ds. gospodarki obiegu zamkniętego w UNEP/GRID-Warszawa, organizacji afiliowanej przy Programie ONZ ds. Środowiska. Jego zdaniem chcą tego głównie samorządy wspierane przez branżę odpadową. Ekspert tłumaczy, że dyrektywa odpadowa reguluje, że to przedsiębiorcy ponoszą realne koszty zbiórki i przygotowania do recyklingu swoich opakowań, dlatego nie powinni oni dofinansowywać nieefektywnych systemów gminnych, płacąc im więcej, niż wynoszą realne koszty tych zbiórek.

Tym bardziej że w Polsce zbiórka selektywna, wbrew opiniom branży odpadowej, kompletnie się nie udaje. – Według Instytutu Ochrony Środowiska w naszym kraju zbiera się selektywnie jedynie 30 proc. PET. To pokazuje, jak zawodzą gminne systemy komunalne, w których prawie 60 proc. odpadów zbiera się jako odpady zmieszane, czyli w czarnym worku, tam też trafia połowa szkła opakowaniowego. Tymczasem od początku bieżącego roku obowiązują w Polsce przepisy dyrektywy SUP wraz z wprowadzonym przez nią wymogiem selektywnej zbiórki PET na poziomie 77 proc. od 2025 r. Nie da się go spełnić inaczej niż za pomocą systemu kaucyjnego – mówi Piotrowski.

Chwali resort za to, że nie ugiął się pod naciskami na przełożenie wejścia w życie systemu. Pozytywnie ocenia też poprawki resortu, które pozwolą dyscyplinować operatorów. – Cieszy zapowiedź ministerstwa, że wręcz będzie mogło odbierać licencje, jeśli któryś z nich będzie próbował blokować współpracę – mówi ekspert.