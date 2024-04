Praktycznie o przyszłości otwartego oprogramowania. Konferencja Open Source Day 2024 już 18 kwietnia

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Podczas wydarzenia zaprezentuje się kilkunastu polskich i zagranicznych prelegentów, którzy opowiedzą o najnowszych trendach w branży, bezpieczeństwie organizacji w dobie intensywnego rozwoju rozwiązań open source oraz nowoczesnych narzędziach i technologiach.

Program tegorocznej edycji Open Source Day został podzielony na 4 ścieżki tematyczne obejmujące zagadnienia z różnych obszarów związanych z otwartym oprogramowaniem: Kontenery i cloud native, DevOps / Security, Data Engineering / Automatyzacja oraz Observability / Monitoring. Na uczestników wydarzenia online czeka łącznie 15 sesji technicznych prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów open source oraz 4 sesje keynote. Rejestracja na wydarzenie online jest jeszcze otwarta.

Międzynarodowy start Open Source Day 2024

Konferencję otworzą przedstawiciele Linux Polska – firmy specjalizującej się w technologiach opartych na otwartym kodzie źródłowym. Po wystąpieniu organizatorów na scenie pojawi się dwóch zagranicznych ekspertów. Gerald Pfeifer (SUSE) opowie o współczesnych wyzwaniach organizacji korzystających z rozwiązań chmurowych. Z kolei Marc Linster (EDB) zdradzi tajniki Postgres – najczęściej i najchętniej używanej bazy danych. Paula Grzegorzewska (OpenForum Europe) opowie zaś o europejskiej perspektywie na politykę cyfrową i open source. W dalszej części konferencji uczestnicy będą brali udział w różnych sesjach technicznych w ramach jednej z czterech dostępnych ścieżek tematycznych.

Rozmowy o przyszłości open source i praktyczna wiedza

Sesja dotycząca konteneryzacji i cloud native będzie dobrą okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami na rynku open source. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jak w efektywny kosztowo sposób budować środowiska kubernetes na platformach do wirtualizacji, jak wykorzystywać metodologię GitOps do zarządzania skalowaniem aplikacji i infrastruktury. Poznają również rozwiązania alternatywne do wirtualizacji oraz sposoby budowania klastrów Kubernetes z mieszaną architekturą procesorów. W tej sesji swoją wiedzą podzielą się Jarosław Śliwiński (SUSE), Kamil Kwiatkowski (Linux Polska), Przemysław Kuźnicki (Linux Polska) oraz Michał Stryga (IBM).