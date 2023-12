Innowacja druku 3D dla przedsiębiorców

Podejmujecie się również produkcji elementów wymagających tylko jednorazowego druku. Na przykład nietypowych części zamiennych, między innymi dla sportowców.

Oczywiście, że tak. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki to nie tylko Centrum Druku 3D, ale także Centrum Polana Jakuszycka, czyli centrum sportowe dedykowane biathlonowi. Rzeczywiście, w zeszłym roku zdarzyło się, że młody sportowiec o mistrzowskich aspiracjach potrzebował bardzo szybko elementu do swojego karabinka sportowego. Nie miałby możliwości wystartowania w ważnych zawodach, gdybyśmy nie wydrukowali tej części. Ja sam jestem miłośnikiem starej motoryzacji – zgłaszają się do nas właściciele kolekcji, którzy u nas drukują elementy niedostępne na rynku.

Jaką infrastrukturą dysponujecie w obszarze technologii druku 3D?

Mamy drukarki 3D do każdej możliwej funkcjonującej obecnie na świecie technologii. Każda z nich to koszt kilku milionów złotych. Drukarek jest wystarczająco dużo, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca mógł sobie wydrukować taką partię próbną bez konieczności oczekiwania w kolejce. Oprócz tego chcemy trochę przybliżyć szerszej publiczności druk 3D. Zapraszamy uczniów i nauczycieli, aby mogli zobaczyć jak funkcjonuje ta technologia, w jaki sposób powstają rożne produkty. Wszystko to, czym możemy służyć społeczeństwu, po prostu się u nas dzieje.

Prowadzicie wręcz Centrum Poznawcze Druku 3D