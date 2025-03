MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z ENEA SA

Realizacja tych celów wymaga zrównoważonego rozwoju w kluczowych obszarach biznesowych, tym bardziej że koncern chce zwiększać swój udzial w produkcji prądu w Polsce. – Transformację postrzegamy jako szansę dla dalszego rozwoju, dlatego przygotowaliśmy strategię rozwoju w perspektywie do 2035 roku, co jest naszą odpowiedzią na globalne trendy i zmiany – podkreśla Grzegorz Kinelski, prezes Enei. – Dotyczy to również obszaru ESG, który już dziś ma szczególne znaczenie dla nas jako firmy, chcącej się zmieniać w sposób konsekwentny, świadomy i zrównoważony – dodaje.

Jak zauważa prezes Enei, dostępność zielonej i niezawodnej energii będzie mieć kluczowy wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki i społeczeństwa. Wpływ działań firmy na otoczenie jest też nie mniej istotny od ściśle biznesowych kryteriów. – Dbałość o środowisko dla przyszłych pokoleń jest naszym istotnym celem – zastrzega wiceprezeska ds. korporacyjnych Dalida Gepfert.

Filary strategii

W opublikowanej pod koniec ubiegłego roku strategii wskazano pięć kluczowych kierunków rozwoju w nadchodzącej dekadzie. Pierwszym jest stopniowa zmiana miksu wytwarzania. Przy czym docelowo koncern zmierza ku źródłom bezemisyjnym, o czym dobitnie świadczą dwa kolejne strategiczne kierunki: rozwój potencjału OZE oraz magazynów energii (w 2035 r. Enea chce mieć 4,9 GW mocy w źródłach odnawialnych) oraz bezpieczeństwo i rozwój sieci dystrybucyjnej, gdzie priorytetem będzie dostosowanie jej do potrzeb rozproszonych źródeł energii.

Kolejne dwa kierunki wskazane w dokumencie firmy: tworzenie nowoczesnych produktów i usług (zielona energia, usługi elastyczności, cyfryzacja procesów) oraz doskonałość operacyjna (oparta na cyfryzacji i automatyzacji działalności Grupy).

Realizacja tak ambitnych celów będzie niewątpliwie procesem długotrwałym i kosztownym. Grupa zaplanowała przeznaczenie na ten cel w sumie 107,5 mld zł. Z tej kwoty większość pieniędzy zostanie wydana na rozwój OZE i magazynów energii (40 mld zł) oraz na rozbudowę i modernizację dystrybucji (kolejne 40 mld zł).

– Do 2030 r. moc zainstlowana w odnawialnych źródłach energii wyniesie 2,1 GW, a w 2035 r. będzie to nawet 4,9 GW. Dominujący udział będą miały instalacje fotowoltaiczne, a także farmy wiatrowe na lądzie i morzu – zapowiada prezes Kinelski. W ciągu dekady Enea chce doprowadzić do sytuacji, w której 40 proc. wytwarzanej przez nią energii będzie pchodzić z OZE, udział zielonej energii w sprzedaży detalicznej sięgnie 58 proc., a udział firmy w całkowitej produkcji energii w Polsce dobije do progu 15 proc. Moc zainstalowana w magazynach energii ma sięgać 0,59 GW w 2030 r. i 1,33 GW w 2035 r. W tym samym czasie zużycie węgla w Grupie ma spaść do 4,5 mln t w 2030 r. i 2,3 mln t w 2035 r.

Zmiany w toku

Proces trasformacji w Grupie już się zresztą zaczął. Dwa lata temu Enea kupiła zlokalizowaną w okolicach Kleczewa farmę fotowoltaiczną Genowefa o mocy 35 MW, a także zainwestowała w projekt farmy wiatrowej Bejsce o zaplanowanej mocy 19,8 MW.

Ale to dopiero początek. Obecnie trwają pracę nad projektami akwizycyjnymi i własnymi, które do 2027 r. przyniosą ponad 990 MW nowych mocy OZE w Grupie.

W grudniu ubiegłego roku sfinalizowano także negocjacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na temat długoterminowego kredytu odnawialnego w wysokości miliarda złotych na inwestycje w rozwój OZE. Pieniądze te będą przeznaczane na finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych na nabycie, przygotowanie, budowę i rozbudowę, modernizację, utrzymanie lub oddanie do eksploatacji odnawialnych źródeł energii.

Ponadto cały czas trwają procesy inwestowania w modernizację i rozbudowę sieci. Warto przypomnieć w tym miejscu, że tylko od początku 2025 r. Enea Operator podjęła szereg działań w tym kierunku. Do najważniejszych należy choćby podpisanie umowy na dofinansowanie z KPO cyfryzacji sieci elektroenergetycznej – budowy systemu monitorowania stanu transformatorów w sieci dystrybucyjnej czy systemu wspomagającego analizy techniczne w zakresie przyłączania i eksploatacji, a także rozwój Portalu Wytwórców (co przyniesie wymierne korzyści rynkowi OZE). Rozstrzygnięto także przetarg na zakup 3 mln liczników zdalnego odczytu.

Jak jasno wynika ze strategii, budowanie potencjału OZE będzie z czasem tylko przyspieszać. Konsekwencją mają być namacalne korzyści dla klimatu i środowiska naturalnego: redukcja emisji dwutlenku węgla o 64 proc. do 2035 r., a w perspektywie w 2050 r. osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej.

Odpowiedzialność społeczna

Doskonale wiadomo, że transformacja to proces zastępowania starych modelów działania nowymi. W procesie tym należy jednak pamiętać o dobru społeczności. Dlatego Enea będzie wprowadzać zmiany stopniowo, z poszanowaniem głosów i potrzeb pracowników i mieszkańców m.in. Kozienic, Połańca i Lubelszczyzny – miejsc związanych przez dekady z węglem. Przejście na niskoemisyjne źródła będzie się łączyć z zapewnianiem miejsc pracy i szkoleniami pozwalającymi pozyskać nowe kwalifikacje. Rozwój nowych gałęzi gospodarki ma zapewniać stabilność ekonomiczną powęglowych regionów.

