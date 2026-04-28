Z tego artykułu dowiesz się: Ile wyniósł zysk netto Bank Millennium w pierwszym kwartale 2026 r.?

Jakie główne czynniki miały wpływ na wyniki banku?

Jakie rozwija się saga frankowa w Banku Millennium?

Ile kredytów udzielił bank, ile "przyjął" depozytów klientów ?

Jakie są prognozy zarządu Banku Millennium dotyczące przyszłych trendów rynkowych i finansowych?

– Z satysfakcją informujemy, że pierwszy kwartał był mocnym otwarciem roku. Bank Millennium osiągnął solidny wynik finansowy – przekonywał Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium, prezentując we wtorek sprawozdanie za I kw. 2026 r. – Odnotowaliśmy wyraźny wzrost biznesowy oraz dalsze wzmocnienie naszej pozycji kapitałowej – zaznaczył.

Ile zarobił Millennium w I kwartale 2026 r.?

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium wyniósł w I kwartale 2026 r. 301 mln zł, co oznacza wzrost o 68 proc. rok do roku i spadek o 13 proc. kwartał do kwartału. Analitycy w ankiecie „Parkietu” spodziewali się ok. 287 mln zł wyniku netto. Po publikacji wyników notowania banku na GPW rosły we wtorek o 2-3 proc.

Kwartalny wskaźnik ROE wyniósł 12,1 proc. i okazał się wyższy niż rok wcześniej (9,2 proc.), ale niższy niż kwartał wcześniej (15,5 proc.). Dochody z tytułu odsetek sięgnęły 1,39 mld zł, co oznacza spadek o 2-3 proc. zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Z kolei dochody z prowizji i opłat w I kwartale sięgnęły 200 mln zł i wzrosły o niemal 12 proc. rok do roku oraz o 2,3 proc. kwartał do kwartału. Zarówno wynik odsetkowy, jak i prowizyjny były zgodne z oczekiwaniami rynkowymi.

Podczas konferencji prasowej władze banku oceniły, że stopy procentowe powinny utrzymać się w tym roku na niezmienionym poziomie, co będzie wspierać wynik odsetkowy przed dalszym, mocniejszym spadkiem. Wiceprezes Fernando Bicho dodał, że jest też ostrożnym optymistą co do utrzymania w tym roku wysokiej, choć być może już nie dwucyfrowej, dynamiki wyniku prowizyjnego.

Zyski banków a podwyżka CIT

Warto podkreślić, że wyniki finansowe Banku Millennium odzwierciedlają dynamicznie zmieniające się otoczenie. Stopy procentowe banku centralnego w I kwartale 2026 r. były o 2 pkt. proc. niższe niż rok wcześniej (co przełożyło się m.in. na spadek marży odsetkowej do 3,65 proc. z 4,23 proc. w I kw. 2025 r.).

Od początku tego roku obowiązuje podwyższona stawka CIT dla banków (30 proc. wobec 19 proc. w latach wcześniejszych), co wpłynęło na obniżenie zysku w ujęciu kwartalnym. Z kolei niższe rezerwy na kredyty CHF (226 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 497 mln zł rok wcześniej) przyczyniły się do tego, że wynik netto był wyższy niż rok wcześniej.

Jeśli chodzi o problem frankowy, Bank Millennium podaje, że w I kwartale 2026 r. wpłynęły 893 nowe pozwy od klientów, wobec 1079 rok wcześniej. Jednocześnie liczba pozwów wzrosła w porównaniu z ostatnim kwartałem 2025 r. (wówczas było ich 700). Z kolei liczba zawartych ugód z frankowiczami wyniosła na początku tego roku 651, co było najniższym poziomem od lat.

Władze Millennium oceniają, że saga frankowa powoli zmierza ku końcowi, co pozwala skupić się na działalności operacyjnej. Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 5 proc. rok do roku, do 3,3 mln osób, a liczba aktywnych klientów mikrofirm rosła w tempie 14 proc. rok do roku.

Depozyty rosną, dobra sprzedaż nowych kredytów

Depozyty klientów zwiększyły się do 134,8 mld zł (o 13 proc. rok do roku), a portfel kredytowy urósł do 78,2 mld zł (o 5 proc. rok do roku). Prezes Joao Bras Jorge był szczególnie zadowolony z postępów w segmencie finansowania przedsiębiorstw, gdzie dynamika ogółem przyspieszyła do 28 proc. rok do roku, przy wzroście samych kredytów korporacyjnych o 40 proc.

Warto podkreślić, że ponad połowa wzrostu portfela kredytowego w segmencie korporacyjnym została wygenerowana dzięki nowym klientom. – Ma to szczególne znaczenie, ponieważ potwierdza zarówno wysoką jakość naszej aktywności komercyjnej, jak i rosnącą zdolność do nawiązywania nowych relacji z klientami korporacyjnymi – zaznaczył prezes.

Portfel detaliczny wzrósł nieznacznie w ujęciu kwartalnym, a ujemna dynamika roczna spowolniła do -2 proc. Negatywne trendy wynikały głównie z szybko kurczącego się portfela kredytów hipotecznych, zarówno walutowych, jak i złotowych. Jednocześnie w samym I kw. 2026 r. zaobserwowano bardzo silną sprzedaż nowych kredytów mieszkaniowych na poziomie 2,2 mld zł, czyli aż o 79 proc. więcej niż w I kw. 2025 r.