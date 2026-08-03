1039 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 29 lipca 2026 r. w sprawie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

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1038 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej

1037 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 24 lipca 2026 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej

1036 Ustawa z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

1035 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu lub transferu wewnątrzunijnego uzbrojenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1034 Ustawa z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

1033 Ustawa z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne