1032 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni

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1031 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie szczegółowego zakresu planów programowo-finansowych i trybu ich uzgadniania

1030 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie wprowadzenia środków dotyczących stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie

1029 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

1028 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 lipca 2026 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

1027 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

1026 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 29 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

1025 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

1024 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Krakowa w województwie małopolskim