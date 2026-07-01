885 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego

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884 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

883 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie informacji o wysokości kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych

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881 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych

880 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

879 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

878 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie utworzenia Wydziału do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu oraz Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze