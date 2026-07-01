659 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie ogólnopolskiej sieci branżowych centrów umiejętności na lata 2023–2028

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658 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2026 r. w sprawie włączenia kwalifikacji sektorowej „Wykonywanie prac pomocniczych w piekarstwie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

657 Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie zniesienia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

656 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej