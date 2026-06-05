565 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 czerwca 2026 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2026 r.

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564 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 czerwca 2026 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

563 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2026 r. nr 115.6.2026 w sprawie nadania tytułu profesora

562 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2026 r.

561 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 5 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw