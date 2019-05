Nestlé Cup 2019: Lekkoatletyka (naprawdę) dla każdego

Już 7 czerwca finał zmagań lekkoatletycznych Nestlé Cup. Młodych sportowców, którzy osiągnęli sukcesy w zawodach regionalnych, wspierać i dopingować będą polscy medaliści w lekkiej atletyce, min. Paweł Wojciechowski, Paweł Fajdek oraz Emilia Ankiewicz.

Nestlé Cup to najważniejsze zawody programu Lekkoatletyka dla każdego (LDK). W tym roku odbędą się one na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uczestnicy wyłonieni zostali w eliminacjach regionalnych, rozgrywanych we wszystkich województwach. Podczas Nestlé Cup najlepsi z nich będą rywalizować w różnych dyscyplinach lekkoatletycznych (m.in. biegach na określonych dystansach, biegach przez płotki, rzutach piłką lekarską lub palantową), w ramach swoich grup wiekowych.

Jako zawodowego sportowca bardzo cieszy mnie fakt, że udało nam się stworzyć program i struktury pozwalające na popularyzowanie królowej sportu wśród młodzieży szkolnej. Lekkoatletyka dla każdego to platforma, dzięki której nie tylko dbamy o to, by zachęcić najmłodszych do treningów i zdrowego odżywiania, ale też mamy możliwość selekcji, naboru i budowy ścieżki kariery dla tych najbardziej utalentowanych, miejmy nadzieję - przyszłych medalistów – podsumowuje Sebastian Chmara, Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Koordynator Główny Programu Lekkoatletyka dla każdego, utytułowany wieloboista.

Zawody Nestlé Cup to również edukacja i okazja do podzielenia się wiedzą o prawidłowym odżywianiu. Tym razem organizatorzy poświęcą szczególną uwagę roli śniadania w żywieniu dzieci i młodzieży.

Jesteśmy partnerem programu Lekkoatletyka dla każdego od początku jego istnienia, czyli od 2014 roku. W programie dzielimy się wiedzą na temat prawidłowego odżywiania. Podczas finału tegorocznej edycji programu, 7 czerwca chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważne jest śniadanie, które dostarcza nam odpowiednią dawkę energii na cały dzień. Zależy nam, by kształtować właściwe nawyki żywieniowe już u najmłodszych, bo otyłość u dzieci staje się coraz większym problemem. W sposób przyjemny i przystępny pokazujemy dzieciom i ich rodzicom jak łatwe są codzienne prawidłowe wybory żywieniowe – podkreśla Edyta Iroko, Koordynator ds. Mediów, Nestlé Polska S.A.