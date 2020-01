Biedroń ma rekomendację swojej partii

- Wiosna przyszła do polskiej polityki, żeby jednoczyć wszystko to, co dzielili politycy - mówił Biedroń podczas konferencji prasowej. I zapewniał: - Zrobimy wszystko, żeby zrobić to w całym kraju.

Lider Wiosny jest przekonany o swoim zwycięstwie w nadchodzących wyborach. - Za 4 miesiące spotkamy się podnosząc ręce w geście triumfu. Dziś to odległa perspektywa. Ale przypominam, rok 1995, kiedy na początku kampanii Aleksander Kwaśniewski miał ok. 10 proc. poparcia. I wygrał! - przypominał.

Biedroń zapewniał, że wie, jakiej Polsce marzą wyborcy. - Nie mamy wątpliwości, że kobiety powinny mieć równe prawa, że państwo powinno być rozdzielone od Kościoła. Że państwo powinno być dla ludzi - mówił.

Biedroń jest obecnie jednym z oficjalnych kandydatów w wyborach prezydenckich. Jego rywalami będą Małgorzata Kidawa Błońska, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak Kamysz, Krzysztof Bosacki i Andrzej Duda, którego kandydatura jak dotąd nie została oficjalnie zgłoszona.