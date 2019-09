Pięć państw UE ustaliło tymczasową relokację migrantów

Umowa będzie obowiązywać przez najbliższe dwa tygodnie, do 8 października, na kiedy zaplanowano spotkanie wszystkich ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. Uczestnicy poniedziałkowych rozmów mają nadzieję, że wszystkie kraje Wspólnoty lub przynajmniej większa ich część dobrowolnie dołączy do porozumienia.

Obecne przepisy UE mówią, że uchodźcy i inni ubiegający się o azyl muszą pozostać w kraju, do którego przybyli, do czasu rozpatrzenia ich wniosków. Ale większość migrantów ma nadzieję dotrzeć do północnej Europy, aby znaleźć pracę lub dołączyć do swoich rodzin, które wyemigrowały już wcześniej.