Dla klientów biorących kredyt gotówkowy największe znaczenie ma wysokość RRSO

Grunt to dobre szkolenie



Na jakość obsługi klienta w placówkach bankowych wpływają różne czynniki. Bardzo ważne jest to, jak szkoleni są doradcy. „Wysoka jakość obsługi klienta to przede wszystkim szkolenia i monitorowanie tej jakości. Są to zarówno szkolenia z oferty produktowej, tak żeby nowi i obecni pracownicy mieli wysoką wiedzę na ten temat, jak i szkolenia dotyczące samej obsługi, tego, w jaki sposób rozmawiać z klientami, w jaki sposób przekonywać ich do oferty i w jaki sposób odpowiadać na ich zróżnicowane potrzeby” – zauważa w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Łukasz Stolarczyk, dyrektor Biura Jakości Obsługi Klienta w Getin Noble Banku.