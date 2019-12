Kenijczycy za darmo dostaną trzy samoloty M28 Skytruck. Amerykanie mają przekazać maszyny do września przyszłego roku.



Siły zbrojne Kenii wykorzystają samoloty do treningów i misji bojowych. Wartość samolotów to 9 mln dolarów. Dodatkowych 5 mln dolarów do części do maszyn.

Piloci z Kenii szkolą się w lotach na samolotach z Mielca w bazie sił specjalnych USA na Florydzie.

Więcej: Onet.pl