Produkty pielęgnacyjne do skóry wrażliwej Emolium. Kiedy stosować balsamy, emulsje i szampony łagodzące?

Skórę suchą i skłonną do alergii uznaje się za skórę wyjątkowo wrażliwą. Wymaga ona specjalnej pielęgnacji, ochrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i stosowania łagodnych preparatów kosmetycznych. Jak zadbać o wrażliwą skórę i jakich kosmetyków używać?

Skóra wrażliwa – co to oznacza?

Każdy rodzaj skóry może stać się skórą wrażliwą, czyli taką, która łatwo ulega podrażnieniom, bywa swędząca i nadreaktywna. Częściej problem dotyczy skóry suchej i skłonnej do alergii, jednak nawet osoby z przetłuszczającą się cerą mogą doświadczyć stałej lub okresowej nadwrażliwości na drażniące czynniki. Skóra wrażliwa może reagować na zmiany temperatury, stres czy zanieczyszczenie. Może być stale zaczerwieniona i podrażniać się pod wpływem potencjalnie nieszkodliwych substancji (skóra alergiczna). O skórze wrażliwej mówi się również w przypadku osób cierpiących na atopowe zapalenie skóry czy różnego rodzaju wysypki kontaktowe.

Do czynników pogarszających stan skóry należą przede wszystkim czynniki środowiskowe. Zmiana temperatury i wilgotności powietrza może znacząco zwiększać dyskomfort, tak samo jak i ekspozycja na słońce, zanieczyszczenia czy alergeny. Skóra wrażliwa negatywnie reaguje również na produkty pielęgnacyjne zawierające agresywnie działające konserwanty, barwniki i wypełniacze. Naskórek staje się wrażliwszy również pod wpływem czynników wewnętrznych, takich jak stres, dieta, czy przyjmowane leki.

Skóra sucha i skłonna do alergii – dlaczego tak się dzieje?

Skóra należy do naszych największych organów, a jej rola polega głównie na ochronie organizmu przed szkodliwym wpływem środowiska (niebezpieczne substancje, kosmetyki, zanieczyszczenie, promieniowanie UV). Normalnie funkcjonująca skóra jest dobrze nawilżona, gładka i pozbawiona zaczerwienień oraz zmian skórnych. Zdarza się jednak, że naturalna ochronna bariera naskórka traci swoje właściwości. Warstwa hydrolipidowa, która działa jak tarcza powstrzymująca agresywne substancje przed wnikaniem do głębszych warstw skóry i utrzymująca odpowiednie nawilżenie i elastyczność, przy skórze suchej i wrażliwej jest mocno osłabiona.

Kiedy skóra nadmiernie reaguje na potencjalnie nieszkodliwe substancje, np. na wybrane produkty żywieniowe, pyłki roślin albo składniki kosmetyków traktuje się ją jako skórę skłonną do alergii. Naskórek zaczerwienia się i staje się swędzący pod wpływem konkretnego alergenu. Wystarczy, że przestaniemy używać szkodzącego nam kosmetyku lub wykluczymy alergizujący pokarm, żeby skóra odzyskała swój normalny wygląd. Przy skórze skłonnej do alergii używamy produktów hipoalergicznych odbudowujących naturalną warstwę ochronną i zawierających jak najmniej (lub najlepiej wcale) konserwantów i wypełniaczy.

Czynniki potęgujące uczucie suchości – kiedy skóra staje się bardziej przesuszona?

Skóra, podobnie jak i cały nasz organizm, jest zaprogramowana zgodnie z cyklem dobowym. W nocy obniża się poziom kortyzolu – hormonu działającego m.in. przeciwzapalnie. Jednocześnie dochodzi do uwalniania się histaminy wzmagającej uczucie swędzenia. To dlatego kiedy budzimy się rano, odczuwamy wzmożone swędzenie skóry i większy dyskomfort. Poranne czynności i reszta dnia wcale nie poprawiają stanu naskórka. Bierzemy prysznic, używając zapachowych żeli, nakładamy mocno perfumowany balsam i spryskujemy się wodą toaletową. Nasza skóra już o poranku może czuć się przesuszona. W dalszej części dnia zapominamy o regularnym piciu wody, spędzamy czas w klimatyzowanych pomieszczeniach, a później wystawiamy się np. na działanie słońca. Wszystkie te czynniki doprowadzają do zmniejszenia wilgotności skóry, zwłaszcza jeśli mamy tendencję do jej przesuszania. Żeby nasz skóra odzyskała elastyczność, była gładka, jędrna i odpowiednio nawilżona, musimy sięgnąć po kosmetyki odbudowujące jej barierę hydrolipidową.

Emolienty – jak działają dermokosmetyki?

Emolienty należą do kosmetyków ochronnych specjalnego przeznaczenia, które poleca się osobom ze skłonnościami do alergii i przesuszania się skóry. Te preparaty na bazie wody i olejów tworzące na powierzchni skóry delikatny film ochronny, natłuszczają i regenerują naskórek. Jako bardzo delikatne kosmetyki stosuje się je i w kosmetologii, i w dermatologii. Ze względu na łagodną formułę i prosty skład, emolienty można włączyć również do pielęgnacji nowo narodzonych dzieci (są szczególnie polecane dla maluszków, u których w rodzinie występuje atopowe zapalenie skóry lub inne choroby skórne).

W składzie emolientów znajdują się zazwyczaj naturalne oleje (polecany Emolium balsam zawiera np. olej z ogórecznika), mocznik i hialuronian sodu oraz alantoina i D-panthenol. Oleje bogate w cenne kwasy omega 3, 6 i 9 uzupełniają niedobór lipidów w naskórku, wzmacniając jego barierę ochronną i zapobiegając nadmiernej przeznaskórkowej utracie wody. Mocznik i hialuronian sodu poprawiają nawilżenie skóry, zmiękczają i uelastyczniają naskórek. Alantoina i D-panthenol niwelują szorstkość i działają łagodząco i kojąco.

Emolienty, które nie zawierają parabenów i żadnych zbędnych substancji dodatkowych (np. zapachów ani barwników) tworzą na skórze płaszcz chroniący ją przed czynnikami zewnętrznymi. Preparaty te skutecznie natłuszczają naskórek, likwidując nieprzyjemne uczucie napięcia skóry (towarzyszące osobom ze skórą suchą). Dodatkowe substancje zmniejszają świąd, łagodzą stany zapalne i podrażnienia.

Emolienty – kiedy stosować Emolium balsam i inne produkty łagodzące?

Emolienty przeznaczone są dla osób z problemami skórnymi, w tym z bardzo suchą i skłonną do alergii skórą, atopowym zapaleniem skóry i wysypkami kontaktowymi. Dermokosmetyki z łagodną formułą doskonale nadają się również jako dziecięce preparaty pielęgnacyjne. U maluchów ze zdrową skórą nie trzeba ich koniecznie używać, ale poleca się je u dzieci, których rodzice lub rodzeństwo cierpią na AZS.

Wśród kosmetyków na bazie wody i olejów wyróżnia się emulsje myjące, balsamy łagodzące, kremy oraz szampony. Żeby poprawić wygląd skóry i poprawić jej nawilżenie, emolienty stosujemy codziennie. Po porannym i wieczornym prysznicu nakładamy na oczyszczoną skórę balsam. Dzięki delikatnej formule emulsja łatwo się rozsmarowuje i szybko wchłania, nie pozostawiając na skórze tłustego filmu.

Do mycia włosów używamy specjalnego szamponu nawilżającego. Powinien zawierać substancje zapewniające długotrwałe nawilżenie skóry głowy oraz ograniczać przeznaskórkową utratę wody (np. mocznik, betainę). W składzie szamponu powinny również znaleźć się aminokwasy regenerujące i nawilżające włosy i poprawiające ich elastyczność.

Parafina – dlaczego warto stosować ją do pielęgnacji skóry suchej?

Parafinę stosuje się powszechnie w kosmetykach nawilżających i natłuszczających. Należy ona do substancji bezpiecznych i przyjaznych alergikom, bo rzadko powoduje uczulenia. Parafina pojawia się w składzie dermokosmetyków przeznaczonych dla osób z AZS, egzemą i kontaktowymi wysypkami skórnymi. Paraffinum Liquidum, czyli płynna parafina zalicza się do olei mineralnych i z tego też powodu jako składnik kosmetyków wzbudza niepokój. Jak jednak przekonują specjaliści pracujący nad składem produktów dermokosmetycznych, ciekła parafina to biała wazelina stosowana od lat w leczeniu różnych schorzeń skórnych. Parafina w produktach takich jak Emolium stanowi bazę, a jej ciekła forma pomaga pozostałym składnikom dokładnie się wymieszać. Dzięki temu aktywne substancje mogą docierać do głębszych warstw skóry. Ciekła parafina używana do wytwarzania kosmetyków musi być pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, bakterii i metali ciężkich. Jej obecność w produktach dla osób ze skórą suchą jest w pełni uzasadniona, ponieważ substancja tworzy na naskórku cienki film powstrzymujący utratę wody. Parafina chroni też skórę przed alergenami i podrażnieniami, a także zmniejsza uczucie świądu.

Skóra wrażliwa, a w tym sucha i skłonna do alergii wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Kiedy używamy mydeł, zapachowych balsamów czy mocno pieniących się szamponów osłabiamy jeszcze bardziej naturalną barierę skórną. Uczucia swędzenia i ściągnięcia skóry możemy pozbyć się tylko wtedy, kiedy zaczniemy używać natłuszczających emolientów oraz zmienimy styl życia.

