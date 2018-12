Sondaż: Kto chce uciec przed smogiem

Czy z powodu smogu rozważasz zmianę miejsca zamieszkania? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Maksymalne średnioroczne stężenia pyłów zawieszonych były niemal dwukrotnie wyższe niż dopuszczalne.

Metropolie szukają skutecznych sposobów na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Pomóc mogą nowe technologie.

Blisko trzy czwarte ankietowanych (74 proc.) nie rozważa zmiany miejsca zamieszkania z powodu smogu. Taką opcję rozważa 14 proc. badanych, a podobny odsetek (13 proc.) nie ma zdania w tej kwestii.

- Częściej o takiej alternatywie myślą mężczyźni (15 proc.), osoby o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (21 proc.), osoby o dochodzie netto powyżej 5000 zł (25 proc.) oraz badani z największych miast, powyżej 500 tys. mieszkańców (16 proc.). Im mniejszy wiek badanych, tym częściej myślą o takim rozwiązaniu – wśród najmłodszych badanych, do 24 lat, taką opcję rozważa 21 proc. respondentów, a w grupie powyżej 50. roku życia już zaledwie 8 proc. - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego podkreśla fakt, że co siódmy ankietowany - mimo mitręgi wiążącej się z przeprowadzką – byłby gotów zmienić miejsce zamieszkania byleby uciec od smogu. - To znaczący odsetek. To oznacza, że ponad dwa miliony dorosłych Polaków nie chce mieszkać w swoim domu widząc za oknem fatalną jakość powietrza. W Polsce funkcjonuje ok. 3.5 mln kotłów na węgiel i drewno emitujących w skali kraju ponad 50 proc. pyłowych zanieczyszczeń powietrza. Trudno się więc dziwić tym, którzy chcą uciec od smogu jak najdalej. Jako rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego odbieram niekiedy pytania od obywateli, dokąd mają się wyprowadzić, by oddychać czystym powietrzem. Przyznam się, że mam problem z odpowiedzią. Smog jest tak powszechny w Polsce, że występuje wszędzie tam gdzie jest zabudowa - nawet w miejscowościach uzdrowiskowych. Uśrednione stężenia pyłów zawieszonych są niższe tam gdzie gęstość zaludnienia jest mniejsza: na północy kraju. Niestety, nawet stacje pomiarowe umieszczone w miejscowościach pomorskich pokazują przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia – kwituje Siergiej.

Z badania SW Research dla rp.pl przeprowadzonego rok temu wynika, że prawie trzech na czterech respondentów uważa smog w Polsce za realne zagrożenie.



Dwóch na trzech ankietowanych popiera zaostrzenie przepisów antysmogowych.



ARTYKUŁY POWIĄZANE