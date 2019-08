Hejterka Emilia dostanie ochronę?

Emilia ma otrzymywać groźby utraty życia czy okaleczenia ciała, wysyłane z anonimowych kont. Musiała zmienić miejsce pobytu.

O sytuacji hejterki mówiła mecenas Ewa Stępniak, jedna z czworga pełnomocników Emilii, która po ujawnieniu afery przez Onet zdecydowała się prosić o pomoc prawną. Szukała jej na Twitterze m.in. u osób, które wcześniej hejtowała.

To one poradziły, by zwróciła się do mecenas Stępniak, która nie ukrywa krytycznej opinii dotyczącej reformy prowadzonej przez PiS.