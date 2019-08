Sławomir Sowiński: Samotność kapitalizmu

Problem, o którym mówimy, polega na czymś innym. Chodzi o to, że na sztandarach rozpoczynającej się właśnie kampanii trudno dziś dostrzec pochwałę życiowej zaradności, kreatywności, przedsiębiorczości i odwagi brania swego losu we własne ręce. Przez feerie wyborczych obietnic nie przebija się też podstawowa prawda, że wolność zaczyna się od samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższych. A w kampanijnych licytacjach na patriotyzm bardzo rzadko słychać, że ważnym jego wymiarem jest codzienna praca czy solidność w biznesie.

W tej pierwszej, bezpośrednio wyborczej, istotne wydaje się to, że przynajmniej część wyborców, o których tu mówimy, ciągle może poszukiwać swej reprezentacji. Można się oczywiście spierać, jak duża jest to grupa. Niemniej, zważywszy na to, ok. 3 mln Polaków prowadzi formalnie działalność gospodarczą, ok. 2,5 mln zademonstrowało swą ekonomiczną samodzielność, wybierając w roku 2014 OFE, a nie ZUS, a grubo ponad milion w roku 2015 zaufało prorynkowej retoryce Ryszarda Petru, ostrożnie zakładać możemy, że mówimy tu co najmniej o kilkuset tysiącach głosów, które oddane mogą być zarówno na obóz dobrej zmiany, jak i opozycję.