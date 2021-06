Anna Rulkiewicz: Im bardziej jesteśmy aktywni, tym zdrowsi

Średnio od 6 do 10 tysięcy. Tych 6 tysięcy kroków jest zresztą liczbą rekomendowaną przez WHO. Staram się dawać przykład.

Grupa LUX MED wspólnie z Lasami Państwowymi zasadzi las w każdym województwie. Łącznie posadzimy ponad 300 tysięcy drzew w całej Polsce! To, jak duży las będzie w poszczególnych województwach, zależy od uczestników – im wyższa średnia liczba kroków na osobę, tym lepszy wynik i w związku z tym więcej drzew. Cel tej inicjatywy to oczywiście zachęcenie do regularnej aktywności, szczególnie po pandemii. To w prosty sposób przekłada się na profilaktykę, na nasze zdrowie. Im bardziej jesteśmy aktywni, tym zdrowsi. Z drugiej strony naszej firmie bardzo zależy na zrównoważonym rozwoju i na tym, żeby nasze inicjatywy przekładały się na zdrowie i środowisko naturalne. Healthy Cities właśnie tym jest.