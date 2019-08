Prof. Leszek Żukowski: Przewiduję, że to moje ostatnie wystąpienie

- Ojczyzna to nie tylko miejsce na ziemi. To również rodacy kochający Polskę, pracujący dla niej i gotowi dla niej oddać życie. Nie byliśmy samobójcami. Tę gotowość należy rozumieć jako najwyższy stopień poświęcenia - powiedział prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podczas uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie.

Profesor nawiązał też do dzisiejszej młodzieży. - Współcześnie do harcerstwa należy tylko część młodzieży i jej postawa i zachowanie, aktywność w wolontariacie zasługuje na uznanie, wdzięczność i pochwałę, ale to tylko część. Znacznie większa część młodego pokolenia preferuje życie w sieci i zabawianie się hejtem, to niewiele kosztuje, a można anonimowo wykazać się inicjatywą. Nie wolno dzielić społeczeństwa - wzywał uczestnik Powstania Warszawskiego o pseudonimie "Antek".



- Przewiduję, że to moje ostatnie wystąpienie - wyznał też niespodziewanie prof. Leszek Żukowski.

