Kolacja na siedem telefonów materiały prasowe

Rafał Glapiak

Włoski komediodramat „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" w reżyserii Paola Genovese relacjonujący burzliwe spotkanie grupki przyjaciół, podczas którego tylko na pozór nikt nie ma nic do ukrycia, z miejsca stał się hitem 2016 roku. Docenili go zarówno krytycy, jak i widzowie na całym świecie. Do tego wręcz stopnia, że prawa do jego adaptacji sprzedano na tyle rynków, iż film trafił ostatecznie do Księgi rekordów Guinnessa jako najczęściej przerabiany obraz w historii kina.