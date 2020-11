J.W. Construction głębiej pod kreską

W ciągu trzech kwartałów firma przekazała klientom 154 mieszkania wobec 593 rok wcześniej. Przychody skurczyły się o blisko 80 proc., do 75,3 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży zjechała z 26,1 proc. do 19 proc. Zysk brutto ze sprzedaży był niższy o ponad 80 proc. i wyniósł 14,2 mln zł. To za mało, by pokryć koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, dodatkowo stratę pogłębiła aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych.